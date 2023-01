Se llama Mayte Ametlla y de un tiempo a esta parte es una de las nuevas cara de ‘Sálvame‘. Pero no es su cara, ni su estilo sobrio al vestir, lo que ha cautivado al público del programa, sino su voz. Sí, porque esta periodista de discurso claro, conciso y rotundo ha conseguido algo que pocos miembros del staff han logrado nunca: enfrentarse a Kiko Hernández.

Ametlla, de origen catalán, podría parecer un nuevo rostro de la tele, pero no lo es. Es una veterana del medio, y ha logrado colarse delante de las cámaras con una imagen y un estilo y muy diferente a lo que estamos acostumbrados en ‘Sálvame‘. Haciendo gala de una bonita melena gris, no teme reprender a sus compañeros, e incluso lanzarle pullas en directo. A sus espaldas tiene una importante trayectoria como guionista y directora en programas de radio y televisión. En la actualidad es la directora de ‘Sandía’, la última franja de Sálvame, el que, por cierto, es codirectora junto a David Valldeperas.

En poco tiempo ha pasado de estar detrás de las cámaras a dar la cara a convertirse, como ha sucedido este jueves, en una de las protagonistas del espacio. “No soporto que Kiko Hernández intente desacreditar a todo el equipo, no lo vamos a consentir. Lo que quiero es desmontar tus mentiras. Es mi finalidad. Para defender el trabajo de un equipo que está trabajando todos los días mientras tú te ríes«. Así de contundente se ha mostrado al recriminar al colaborador por haber destapado el chat en el que personas bien conocidas ponen de vuelta a media a Carmen Borrego.

“Fíjate cuál es tu discurso, Kiko Hernández. ¿Te das cuenta que pierdes los papeles? No tienes argumentos y lo único que haces es imitarme ¡Qué ridículo, Kiko! Pero tú sigue imitándome, eso quiere decir que no sabes cómo contestar”, le ha echado en cara. Dispuesta a desenmascarar a Kiko Hernández, no ha dudado en hablarle en un tono muy severo. «No se trata de irse aplaudiendo ni de decir chorradas. ¿Sabes cuál es tu problema, Kiko? Que dices medias verdades, que para que te crean vas soltando pequeñas pildoritas como por ejemplo ayer, que al final te destapaste, te desnudaste y dijiste: ‘Sí, he sido yo el traidor. Y he dado yo el salto».

«Tienes una habilidad fantástica, pero eres muy tramposo», lanza Mayte Ametlla a Kiko Hernández

El colaborador ha restado importancia al discurso de su compañera diciendo: «No te enredes con cosas que no vienen al caso. Vámonos de pirriqui, te invito yo». Y esta le ha lanzado un zasca en toda regla: «¿Pero si nos vamos de pirriqui me vas a grabar las conversaciones que tenemos en privado?». Los intentos de Kiko de desviar la conversación no han tenido éxito: «Volvamos al ingeniero informático ¿Tú lo has escuchado con atención?». El aludido respondía: «Con mucha atención». Ametlla volvía a la carga: «Sí ¿Y que piensas?», a lo que el colaborador le ha contestado «que tiene toda la razón». La periodista le ha reprochado: «¿Y ya está? Que digas si realmente ha borrado los mensajes. No des la batalla por perdida si tan convencido estás». «Que sí, que he borrado todo», insistía de nuevo Kiko. «Con ese tono, no me lo creo», apuntaba ella. El madrileño, con tono de pasotismo, le decía: «Pues no lo he borrado».

La charla ha llamado la atención de los usuarios de las redes, a quienes les ha fascinado este cara a cara, y así lo han hecho saber en Twitter. «Tienes una habilidad fantástica, pero eres muy tramposo», añadía Ametlla. Finalmente, le lanzó «una proposición» a Kiko y le preguntó si dejaría su teléfono a la redacción para que esta indague en el polémico chat en el que personas tan conocidas como Belén Rodríguez (creadora del chat), el propio Kiko y Gustavo Guillermo, hombre de confianza de María Teresa Campos, critican a Carmen Borrego.

«Ayer se lo dejaste a Adela. ¿Qué está pasando por tu cabeza?», disparaba la catalana. Kiko parecía cansado de la conversación: «Me la suda». Y Ametlla volvía a poner en evidencia a su compañero: «Te la suda quedar mal delante de toda la audiencia. Esta cortina de humo que has echado te ha beneficiado, pero ese es otro tema». Finalmente han enterrado ‘el hacha de guerra’ y se han dado un abrazo de ‘reconciliación’. Veremos cuánto tarda Ametlla en lanzar nuevos dardos contra Kiko Hernández.