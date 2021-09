«En este momento, por el tipo de trabajo que tiene, en un Ministerio, no le han autorizado», ha explicado Terelu Campos sobre el motivo del plantón del militar.

Matías Urrea, ya expareja de Ainhoa Arteta, se ha convertido en el hombre del momento tras la noticia que publicó SEMANA en exclusiva sobre su separación de la soprano. La guerra entre los que fueran marido y mujer se ha desatado y el militar estaba dispuesto a contar su versión de los hechos y cómo fue su matrimonio en un plató de televisión. Sin embargo, esto está lejos de suceder. Tal y como ha confirmado ‘Sábado deluxe’, el piloto no se sentará esta noche frente a Jorge Javier Vázquez dando plantón al programa a última hora.

El pasado viernes, ‘Sálvame’ anunciaba por sorpresa que Matías Urrea se sentaba en ‘Sábado deluxe’ para conceder su entrevista más sincera en plena tormenta mediática junto a su ex, Ainhoa Arteta. Una decisión que suponía toda una revolución y que llegaba en medio del delicado estado de salud de la soprano. Sin embargo, el militar no responderá a las preguntas de los colaboradores porque finalmente no se pondrá frente a Jorge Javier Vázquez. Así lo ha confirmado el programa de Telecinco después de que Terelu Campos se adelantara a los acontecimientos y comentara en ‘Viva la vida’ el motivo de la ausencia del exmarido de la artista.

«Lo que ha pasado es que el Ministerio para el que él trabaja… digamos que no lo han visto bien o no tenía la autorización pertinente«, comentaba la hija de María Teresa Campos. «Que no es porque él haya recapacitado o se lo haya pensado mejor. Él está haciendo todo lo posible para venir el fin de semana que viene. Pero, en este momento, por el tipo de trabajo que tiene, en un Ministerio, no le han autorizado«, ha aclarado la colaboradora. De la misma forma, Diego Arrabal insistía en que el militar se habría frenado a sí mismo para no causar más revuelo.

Aunque pretendía ser su entrevista más sincera, lo cierto es que este viernes Matías Urrea rompía su silencio en ‘Sálvame’ para aclarar algunas de las polémicas en las que se había visto envuelto. En concreto, el militar desmentía que viviera a costa de la soprano, aunque sí confirmaba que había solicitado un crédito de 42.00 euros para él. «Era para cubrir gastos relacionados con ella, de su trabajo. Mi tranquilidad, mi dignidad y mi integridad valen mucho más que 42.000 euros. No tengo ningún interés en meterme en un litigio para reclamar ese dinero», decía de manera tajante.

Ainhoa Arteta, en el momento más delicado de su vida

Tal y como reveló en exclusiva SEMANA, a Ainhoa Arteta le han tenido que amputar varios dedos de su mano tras sufrir un infarto. Según ha podido saber esta revista, la soprano se encuentra en estos momentos en Bilbao recuperándose y «con un estado de ánimo bastante bajo». Eso sí, su entorno nos asegura que no se va a quedar callada y «no se va a detener a la hora de defender su honor e intimidad«.