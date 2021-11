Cuando ha estado de plena actualidad, Marta Riesco ha recibido la mejor de las noticias. Y es que la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ ha sido elegida para estar presente en el nuevo programa de Telecinco como colaboradora. Esta gran oportunidad llega después de que haya sido una de las personas del momento tras ser señalada en medio de la comentada separación entre Antonio David Flores y Olga Moreno.

«Seguro que nos vamos a divertir… Agradecida con la nueva oportunidad (Por cierto, seguiré también en AR♥️) #yasonlas8«, ha escrito emocionada en sus redes sociales junto a una instantánea en la que aparece posando con la cabecera del nuevo programa de Telecinco, que será presentado por Sonsoles Ónega.

Será una de las colaboradoras de este nuevo programa, pero ha dejado claro que no dejará su trabajo como reportera en el programa de Ana Rosa Quintana. ‘Ya son las ocho’ es la versión vespertina de ‘Ya es mediodía’, una nueva versión de magazine que pondrá el foco en las noticias de actualidad, pero en el que habrá cabida para todo tipo de contenidos, tal y como desvela la cadena.

Marta Riesco será una de las colaboradoras de ‘Ya son las ocho’

Este trabajo llega después del boom que se produjo cuando se rumoreó que había sido la causante de la separación entre Antonio David Flores. Fueron tantos los mensajes que recibió durante días que se vio en la obligación de hacer un comunicado para protegerse. Ana Rosa Quintana fue la encargada de hablar sobre lo que estaba ocurriendo con Marta Riesco. «No quiere entrar y tiene todo el derecho del mundo. Ella ha emitido un comunicado, que voy a leer yo ahora», empezaba diciendo. Una vez dicho esto, la presentadora de televisión leía el comunicado que elaboraba la reportera para que terminara todo el revuelo mediático en el que se había visto envuelta.

«Llevo días años ejerciendo el periodismo y amo mi profesión, mi trabajo me avala. Esto lamentablemente ha quedado en un segundo plano. Algunos compañeros han aludido a mi desde un ámbito privado. No soy un personaje público y no quiero entrar en temas personales. Durante estos días he sufrido un acoso, directamente se me está señalando en diferentes medios de comunicación. El sueño de mi vida era trabajar en ‘El programa de Ana Rosa y lo conseguí. Tengo el apoyo y el cariño de todos mis compañeros. Os pido poder ejercer mi profesión sin presiones», decía rotunda.

Fue señalada y tuvo que salir a defenderse

Ha sido una de las personas de las que más se ha hablado estas semanas. Y es que ha sido señalada por haber tenido una supuesta relación con el ex Guardia Civil. Ella no ha querido hablar sobre esto en ningún momento y se escuda en que ella no es un personaje público. Eso sí, en ningún momento se puede leer en el comunicado que desmienta su supuesta relación con Antonio David. Ahora ha recibido la gran noticia de que será la cara conocida de un nuevo programa en Telecinco, su cadena.