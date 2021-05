Marta López no ha podido cumplir su sueño de seguir en la aventura de ‘Supervivientes’ y ha sido elegida para abandonar el concurso.

La aventura ha acabado para Marta López. La colaboradora de ‘Ya es mediodía’ y ‘Sálvame’ ha sido elegida para abandonar ‘Supervivientes’. Se ha jugado la expulsión con Tom Brusse, que era el primer en liberarse, y con Omar Sánchez, que ha cumplido su sueño de seguir concursando.

Marta López ha dicho en varias ocasiones las ganas que tenía de quedarse, pero no ha podido ser. Antes de irse de la palapa, la ex gran hermana ha dedicado unas bonitas palabras a su amiga Olga Moreno, con la que ha forjado una bonita amistad: «El premio que me llevo yo contigo no tiene valor, te quiero muchísimo. Me da mucha pena. Gracias por todo Jorge».

Por su parte, Olga Moreno le ha querido dedicar unas palabras rota en lágrimas: «Me ha ayudado en todo, ella sabía cómo venía yo de mal de fuera y me ha acogido como si fuera una amiga mía de Málaga», ha dicho emocionada. Ambas saben que fuera se verán y que seguirán en contacto.

Olga Moreno estaba destrozada por la expulsión de Marta

Así ha sido el abrazo de despedida entre las amigas

Marta ha recibido un mensaje de Alexia Rivas, su mayor enemiga, pero con la que no ha podido convivir por estar en lugares diferentes durante el primer mes de concurso: «No he tenido tiempo de convivir con ella, no sé cómo nos hubiéramos llevado en la convivencia. Lo siento mucho por ella porque le apetecía mucho estar en ‘Supervivientes’».

Tras despedirse de sus compañeros, Marta se ha ido en barca hasta Playa Destierro, donde se ha reencontrado con las dos compañeras que ya fueron expulsadas. Sin saber que se iba a encontrar con ellas, la colaboradora de ‘Ya es mediodía’ le ha hecho saber a Lola lo campeona que es después de permanecer durante semanas ahí.