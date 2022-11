La relación de Omar Sánchez y Marina Ruiz sigue su curso. Aunque la joven abandonó ‘Pesadilla en el paraíso’ hace semanas, el ex de Anabel Pantoja está muy ilusionado con la influencer. Tanto, que en el reencuentro con la joven anunció que está dispuesto a dar un importante paso para estar a su lado: «Voy a ir a vivir a Madrid hasta verano porque Marina va a trabajar mucho ahí. Nunca me había movido por amor de mi zona de confort y creo que voy a dar el paso y me trasladaré a la zona que ella quiera”. Este miércoles, la joven ha visto las imágenes del canario hablando de ella y no ha podido evitar emocionarse.

«Me parece súper bonito todo y quiero agradecer» a ‘Pesadilla en El Paraíso’, ha confesado Marina Ruiz, emocionada. Sincera, ha explicado el motivo de sus lágrimas: «La gente que no ha vivido un reality no sabe lo que se siente. Nos hemos expuesto mucho, se nos está criticando un montón, pero yo he sentido algo tan bonito allí dentro con Omar».

«Tengo una ilusión enorme por ver a Omar cuando salga de allí», confiesa Marina Ruiz

«No puedo decir que estoy enamorada de ti (Omar) porque él se ha quedado en el bucle de la granja de todo lo que ha vivido conmigo, y yo me fui con una pelea. Yo necesitaba ir allí. Yo necesito más contacto. Pero claro que lo quiero y tengo una ilusión enorme por verlo cuando salga de allí», añadía. Sin poder reprimir las lágrimas, ha confesado que está deseando vivir su relación con el monitor de surf fuera de las cámaras de televisión. Está convencida de que su historia puede funcionar una vez que estén alejados de los focos.

Marina ha agradecido al programa «por esto que nos habéis hecho sentir que yo ya he ganado». Carlos Sobera, al ver las lágrimas de la exconcursante, le ha lanzado una pregunta: «¿Sois novios oficiales?». La aludida ha respondido con un contundente «sí». Desde el plató ha podido ver las imágenes de su visita a la granja y los mejores momentos que ha podido disfrutar con el canario. «Le damos muchos palos a Omar porque sin ti está desaparecido en combate», ha apuntado Cristina Porta.