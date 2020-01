María Teresa Campos continúa en el foco de la noticia. Su sonada ruptura con Edmundo ‘Bigote’ Arrocet sigue generando un gran interés en los debates de Mediaset donde se especula con nuevos rumores sobre la expareja. La comunicadora se ha enfadado profundamente con una última información que se ha dado sobre ella. El fotógrafo Diego Arrabal señalaba en ‘Viva la vida’ que María Teresa y Edmundo podrían mantener un encuentro la próxima semana.

Carmen Borrego, que colabora con el programa que presenta Emma García, ha confesado que desconocía la información, pero se ha apresurado en llamar a su madre para contrastarla: «Me dice que es rigurosamente mentira». La matriarca del clan Campos no ha querido entrar en directo, pero ha mostrado su enfado hablando por teléfono con Diego Arrabal. La noticia de este posible reencuentro ha enojado profundamente a la matriarca del clan Campos: “Me dice que no ha quedado con él, aunque yo no he dicho eso, y Terelu me ha colgado el teléfono».

El paparazzi reiteraba que la comunicadora no había negado un posible encuentro que, según él, sería inminente. «Si es verdad o no, lo veremos esta semana». Subrayaba que la expareja había mantenido una conversación telefónica: «Entiendo el enfado de María Teresa por si ella quiere mantenerlo en secreto. Si ahora ponemos el foco ahí, mañana van a estar las cámaras y va a ser muy difícil este encuentro».

Carmen Borrego no ha dudado en reconocer que le parece «fantástica» la posibilidad de que ambos vuelven a verse las caras: «Tienen una conversación pendiente. Me alegraría porque se arreglarían muchos malentendidos». Añadía lo siguiente: «Si mi madre es feliz no me voy a meter en nada».