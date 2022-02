La nueva secuela de Pasión de Gavilanes está a punto de estrenarse. Será el próximo 14 de febrero, coincidiendo con el Día de los enamorados, el día que emprenda su vuelo y comience la emisión en Telemundo. Sin embargo, todavía no hay fecha confirmada en nuestro país. Lo que sí sabemos es que fue Mediaset quien compró los derechos y será Telecinco el encargado de emitir los nuevos capítulos de una de las telenovelas que más ha dado que hablar a lo largo de los años. La cadena privada ha comenzado a calentar motores y este miércoles en ‘Sálvame’ han querido homenajear a la serie latina con ¡un toro mecánico! Han sido varios los colaboradores que se han atrevido a «montarse» en este toro, dejándonos momentos muy divertidos. Aunque lo cierto es que no todos pensarán lo mismo. Y es que María Patiño ha sufrido un ataque de pánico y ha pedido ayuda a Terelu Campos.

‘Sálvame’ homenajea a ‘Pasión de Gavilanes’ con un toro mecánico en las inmediaciones de Mediaset

María Patiño y Terelu Campos se han enfrentado a este toro mecánico en su ‘Sálvame Lemon Tea’, que está cosechando buenos datos de audiencia desde que comenzara su emisión. Desde las inmediaciones de Mediaset, donde han instalado esta divertida atracción, Patiño se ha atrevido a subirse después de que la presentadora le animara: «Es tu oportunidad de demostrar que eres una auténtica gavilana y que eres cuerpo de gimnasio», le decía Terelu. «Vamos, vamos, vamos», respondía muy animada María Patiño sin imaginarse que no iba a ser tan divertido como ella creía.

A pesar de que le ha costado subirse sobre el toro mecánico, lo ha conseguido y ha comenzado… ¡la jarana! «Por favor, tengo miedo, os lo suplico», ha dicho nada más subirse María Patiño. Sin embargo, su compañera, ha sacado su lado más pícaro y ha pedido a la organización del programa que «no lo pongas en modo bebé. En modo bebé no eh», ha dicho Terelu Campos. El momento más divertido ha llegado cuando el toro mecánico ha empezado a trotar y Patiño, con la cara desencajada, le pedía ayuda a Terelu Campos.

María Patiño, a punto de vomitar durante su paseo en el toro mecánico

«Terelu no me dejas. ¡Ay Terelu por favor! Ay, no puedo. No puedo. No puedo. Ayúdame. Voy a vomitar. Voy a vomitar. Me estoy mareando. Ya, por favor», pedía María Patiño completamente desesperada porque la dirección del programa terminara ya de darle vueltas. Una vez que el toro mecánico ha parado, no ha dudado ni un momento en tirarse a la colchoneta. Una vez ya a salvo, la hija de María Teresa Campos no ha dudado ni un momento en ir en su búsqueda y le ha animado diciéndole: «Tú sí que eres una campeona y una gavilana». Patiño no podía más y ha espetado: «que empiece ya el naranja»