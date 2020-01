No es la primera ocasión en la que María Patiño reprenden públicamente a Alba Carrillo. La presentadora de ‘Socialité’ ha aprovechado un momento del programa que conduce para lanzar un contundente mensaje a la exmujer de Feliciano López. Muy dura con esta, ha reconocido que su actitud la «enerva» y no llega a entender que una madre cuestione a otra. Todo es debido a las polémicas declaraciones de la colaboradora de ‘Ya es mediodía’ contra Adara Molinero tras convertirse esta en la flamante ganadora de ‘GH VIP 7’.

Guerra abierta entre Alba y Adara

«Yo soy la ganadora moral», ha asegurado recientemente Alba Carrillo sobre el reality y añadía que le habían quitado el maletín. Ambas concursantes protagonizaban un acalorado cruce de acusaciones a través de las redes. «Lo que tienes es que dar las gracias de que no te echasen a la calle antes, que estuviste protestando y criticando desde el primer día. Besitos dormilona», afirmaba Adara.

Este tuit pronto recibía respuesta por parte de Alba Carrillo: «Nunca estuve sola, nunca cambié de chaqueta. Siempre pensé en mi hijo y nunca hubiera corneado a nadie por un maletín. La cama la usé para dormir sí, no para «morrearme» con nadie, ni conseguir pases a ‘Supervivientes'».

La reacción de María Patiño ha sido demoledora: «No puedo entender cómo una madre cuestiona a otra»(…). «Me parece absolutamente indignante. Alba Carrillo y cualquier madre merecen el mismo respeto que Adara. Lo digo así, claramente». La presentadora añadía que no se explica la falta de empatía de Alba: «Hay personas menos amorosas, más discretas… No aquellas que están constantemente hablando de sus hijos son mejores madres que las otras. Esto me enerva». Concluía con la siguiente reflexión: «Además Alba Carrillo sufre mucho cuando la cuestionan como madre y debería tener más empatía».