Este jueves, salía la información de que María Lapiedra había intercambiado diferentes emails para negociar hacer bailes eróticos en privado. Se hablaba de la posibilidad de que ella estuviera negociando para hacer striptease por 1.500 euros. Un importe que tendrían que depositar los posibles clientes a través de un bizum. La mitad antes del baile y la otra mitad sería después. Este hecho hizo que Gustavo González se derrumbara en directo, ya que no daba crédito a los datos que ‘Sálvame’ estaban dando. «Es terrible y no puedo decir otra cosa», decía el colaborador de televisión. Ahora es María Lapiedra quien se sienta en el plató y desmiente, entre lágrimas, de manera tajante lo contado desde el programa.

La que fuera actriz de cine de adultos se ha sentado en el plató completamente rota para desmentir las informaciones deslizadas por ‘Sálvame’. «Llevo mucho tiempo sin hacerlo», ha comenzado diciendo. Carlota Corredera ha querido saber la fecha de la última vez: «Llevo 4 años con Gustavo, la última vez sería un año anterior. No lo hago porque soy mamá. No voy a estar con 50 años bailes de estos. Esto fue una etapa de mi vida. Fue una etapa de mi vida que me arrepiento mucho de haberlo hecho», ha comenzado diciendo.

La presentadora ha querido conocer si fue de manera voluntaria o Gustavo González tuvo algo que ver en su decisión de dejar esa profesión: «Sí totalmente, yo lo dejo de hacer de manera voluntaria. Cuando eres mamá te cambian muchas cosas», cuenta. María Lapiedra no sabía como explicarse ya que asegura que «Gustavo sabe que todos los fines de semana estoy con él. Si hace tiempo que hasta él no viene al Deluxe. Me gustaría saber la fechas para demostrarle a Gustavo las fechas«, ha pedido al programa. Ella quiere que le informen de las fechas en las que supuestamente iba a hacer esos bailes privados para demostrarle a su pareja que se encontraba en otro lado. «Ayer dabais por hecho que lo había hecho», le recriminaba a la periodista.

La pareja de Gustavo González ha estado al borde de un ataque de nervios

María Lapiedra ha asegurado que «si yo hubiera hecho una despedida, me hubieran hecho fotos porque es lo que se hace. Me dan hasta ganas de desaparecer», ha dicho completamente derrumbada. Ha explicado que «tengo tres hijas. Yo no hago eso. Estoy con ellas. Estoy con ella 24 horas. No tengo ni familia que me ayude ni niñera. No me voy a llevar a las niñas a una despedida», dice horrorizada y al borde de un ataque de nervios. De hecho, Carlota Corredera le ha visto tan afectada que ha decidido parar la entrevista y seguir con otro tema mientras María se recomponía por lo ocurrido en las últimas horas.