6 Los celos no terminan con su ruptura

María Lapiedra también se ha quejado de que “después del programa se ha ido de cervecitas y simplemente le he preguntado con quién estaba, porque yo había visto que estaba con Montero. Él me ha contestado que con 18 tías. Entonces, que no vaya a la tele diciendo que me ama, que me deje de amar de una vez y que disfrute con esas 18 tías, que yo no quiero saber nada más”.