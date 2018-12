7 María Jesús Ruiz, ¿obligada a entrar?

No lo ha querido decir tal cual, pero ha dado muchas vueltas a esta cuestión en su lacrimógena intervención en ‘Sálvame’. Asegura que “tiene que entrar”, pero no dice por qué es una obligación para ella. Se limita a decir solo que “yo me he comprometido y tengo que hacerlo. Punto”.