5 El pañuelo de María Jesús Ruiz

“Es el regalo del único hombre que me ha querido en la vida. Es del padre de Alba. De Gil Silgado. Aquí me siento tan sola, tan desprotegida… Me siento muy sola y sé que aquí ya no encajo. Me acuerdo de todas las palabras que me dijo antes de entrar. Me dijo que no entrara porque iba a sufrir mucho. Sigo pensando que no tenía razón, que yo he hecho lo que tenía que hacer y que quiero tener un apoyo con él, pero quiero hacer mi vida y no estar atada a nadie”, comentó sincera acerca de las palabras que Gil Silgado le dijo antes de que la ex Miss España entrara a concursar. Además, aseguró “siempre lo voy a querer“: “Es el hombre que ha marcado mi vida desde los 22 años. Siempre ha estado en mi vida, para lo bueno y para lo malo” confesó María Jesús rompiendo a llorar.