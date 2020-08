La veterana periodista ha regresado al plató de Sálvame para dar su opinión sobre la marcha del Rey Juan Carlos de España, mostrándose muy critica con él

El acontecimiento histórico que ha supuesto la marcha de Don Juan Carlos fuera de España ha revolucionado a todo el país. Periodistas y expertos en casas reales se han quedado atónitos ante la decisión del Rey emérito de abandonar el país. Una de las que no ha querido quedarse en casa para compartir con la audiencia su visión sobre la noticia del año ha sido María Teresa Campos. Una reaparición que no ha dejado indiferente a nadie.

Hacía mucho tiempo que la matriarca del clan Campos no aparecía en un plató de Telecinco. La popular presentadora, ahora convertida en youtuber, ha reaparecido este martes en el plató de Sálvame para comentar la drástica decisión que ha tomado don Juan Carlos, tras su implicación en una investigación por supuestos delitos fiscales. De esta manera, la madre de Terelu Campos, regresa al programa que tantas alegrías – y disgustos- le ha dado. Debido a la importancia de la información, el magacín de las tardes ha creado este martes una mesa de debate especial para abordar el tema. Una mesa, en la que hizo acto de presencia la veterana periodista.

A pesar de que en un primer momento se pensaba que la abuela de Alejandra Rubio se encontraba veraneando en Málaga, lo cierto es que María Teresa se encontraba en Madrid, tal y como le confirmó este mismo domingo a Toñi Moreno en el programa de Viva la Vida. Así que no ha dudado en acompañar a Carlota Corredera en este momento tan importante para la monarquía española. La periodista se sentó con Gema López, Antonio Montero y Carmen Dueto, y juntos han debatido sobre la noticia del año, durante la primera parte del programa.

Muy crítica con el Rey Don Juan Carlos



La madre de Carmen Borrego, aprovechando su reaparición, lució un look con blusa a rayas de color azul y su habitual melena corta. La periodista se mostró en todo momento muy enfadada con el rey emérito, y durante todo el debate se ha mostrado muy crítica con él. «Al saltar la noticia me sentí mal, porque mi generación siempre ha vinculado la monarquía a la democracia», comenzaba diciendo la presentadora, para luego acabar cuestionando la inviolabilidad del rey y su actitud. «Me parece muy bien que se haya ido. Es lo que tenía que hacer, después de hacer lo que no tenía que hacer», aseguraba visiblemente decepcionada con el monarca.

Un comentario muy polémico



La cosa no acabó ahí, y en un momento dado, la malagueña ha lanzado un comentario que ha llamado la atención de todos sus compañeros, incluida la de su presentadora, Carlota Corredera. «»Es mejor irse por la puerta de atrás que ir para adentro. Ahí lo dejo»», ironizaba sobre el hecho de que el padre del Rey Felipe VI debería ir a la cárcel. La ex pareja de Bigote Arrocet también ha querido contar alguna que otra anécdota suya relacionada con los monarcas. La matriarca ha reconocido que ha ido a varias recepciones en Zarzuela y que en especial, guarda con cariño la visita que el Rey Felipe realizó hace varios años a Mediaset. «Me gustó muchísimo. Era un hombre de su tiempo. Y esa es la vez que más he hablado con él».