Las nuevas temporadas en televisión siempre traen grandes cambios en su programación. En esta ocasión ‘la vuelta al cole’ ha traído a La 1 la incorporación de Marc Calderó (33), el que fuera presentador de ‘Ya es mediodía’ y también sustituto de Sonsoles Ónega. Si bien la salida de la periodista de Telecinco pudo haberse convertido en toda una oportunidad para él, el comunicador decidió cambiar su futuro profesional para probar suerte en la cadena pública. Se estrena en Televisión Española junto a Lourdes Maldonado (49) con la que presentará ‘Hablando claro, un magazine que servirá para que ambos debuten en la cadena.

Contarán en directo todo lo que suceda desde las 11.30 horas hasta las 15.00 y estará basado en cubrir la actualidad. ¿Cómo? Pues con reporteros en diferentes puntos del mapa que les sirvan para no perderse nada de lo que sucede dentro de nuestro país. Aunque hay algunas incógnitas que no han sido resueltas y todavía no se sabe qué acogida tendrá en el público, lo que sí se sabe es que Lourdes Maldonado se centrará en la actualidad del día y moderará la tertuliana, a diferencia de Marc Calderó, que ampliará datos y se centrará en otro tipo de contenido.

Este nuevo espacio se emitirá después de La Hora de la 1′ y antes de los Informativos y tendrá reportajes, entrevistas, encuestas y la opinión de diferentes analistas, una oferta que promete cautivar al público de la cadena y que a Marc le tiene completamente ilusionado. El periodista se ha hecho eco de su nueva aventura laboral en sus redes sociales, donde agradece el apoyo que sus seguidores le han hecho llegar hasta ahora: «En septiembre nos vemos en La 1. Ilusión, ganas y una enorme responsabilidad. Gracias por todo el cariño».

Marc Calderó cerró una etapa este verano en Mediaset, donde ha vivido unos años maravillosos, pero donde creyó que había llegado su fin. No se pronunció sobre su abandono de Telecinco, pero sí ha dejado claro lo feliz que se encuentra ante su nueva etapa al frente de un programa con otro peso pesado como es Lourdes Maldonado. Será el 12 de septiembre cuando comience en la pequeña pantalla ‘Hablando claro’, el proyecto que producirá Cuarzo junto a TVE y que supondrá algo muy especial a nivel de currículum para Marc.

Lourdes Maldonado ha trabajado muchos años en Antena 3, pero también en Telemadrid, donde ejerció de directora y presentadora del Telediario hasta que fue cesada en el año 2021. Durante los meses posteriores estuvo centrada presentando eventos científicos o económicos hasta que la televisión ha llamado de nuevo a su puerta.