Maite Galdeano, la madre de Sofía Suescun, se ha atrevido con una nueva aventura televisiva, ‘La Casa Fuerte‘. Un reality que arrancó el pasado jueves y en el que ya ha dejado claro que tiene cierta desconfianza hacia su yerno, Kiko Jiménez. Una confesión que realizaba mientras mantenía una sincera conversación con Leticia Sabater, la de Pamplona hablaba con recelo de la relación de su hija con este.

«Mientras esté con mi hija le voy a respetar. Voy a intentar ser agradable con él», matizaba. Eso sí, subrayaba que su hija está «super enamorada» como nunca antes la había visto en anteriores relaciones, pero no ve igual a Kiko. «Él dice que también está muy enamorado, pero con todo lo que ha pasado en la tele tengo mis dudas».

Señalaba que él está enamorado, pero «hasta cierto punto, hay cosas que me hacen dudar». Recordaba que Kiko había mantenido una relación de cuatro años con Gloria Camila Ortega y no se habían casado y ahora sí que deseaba hacerlo con su hija. Asimismo, ha querido recalcar que se trata del chico con el que más enganchado ha estado su hija.

Cabe recordar que uno de los momentos de mayor tensión que han protagonizado Kiko y Maite se produjo durante un polígrafo del andaluz donde dijo que, en ocasiones, se sentía avergonzado de su suegra. Una declaración que le sentó fatal a Maite quien, incluso, entró en directo en el programa. Esta vez, ha contado que cuando le volvió a ver después de aquel suceso le pidió explicaciones y él intentó quitar hierro al asunto.

Sofía Suescun se pronuncia

La colaboradora ha confirmado que es verdad que su progenitora y su pareja han tenido momentos de «tira y afloja» y que no todo lo que ha hecho Kiko ha sido del agrado de Maite. Respecto a las reticencias de esta última, explicaba que ella aún está aceptando que su hija se está yendo de su lado: «Mi madre está en un proceso de aceptación en el que yo, de alguna forma, me estoy independizando en serio emocionalmente». Ha querido recalcar que ella «tiene entendido que le encanta Kiko», por ello no entendía el contenido de esa conversación.

El pasado mes de abril, Kiko señaló en ‘Sabado Deluxe’ que intentaba ser sincero asegurando que Maite en ciertas situaciones producía mucha gracia, pero en otras le daba «vergüenza». «Eso como es, nada la va a cambiar», añadía. Un comentario que enfadó profundamente a esta: «Dile a ese despendolado que ya no hay boda. Se terminó». Incluso, llegaba a entrar en directo y confirmaba que deseaba interferir en la relación: «No me ha hecho gracia y voy a interferir para que Sofía no se lance a casarse. Voy a frenar la boda».

La relación de Kiko y Sofía comenzó después de la ruptura el verano pasado del andaluz con Gloria Camila con quien mantuvo un romance de cuatro años. Desde entonces, el joven ha cargado duramente contra su ex también y su familia. Unas declaraciones que no han gustado ni a Gloria Camila ni a su padre, José Ortega Cano, que han decidido poner el asunto en manos de sus abogados don diversas demandas.

El nuevo reality de Telecinco

‘La Casa Fuerte’, la nueva apuesta de Telecinco cuenta con un formato innovador y está presentado por Jorge Javier Vázquez, Sonsoles Ónega y Nuria Marín. Entre los concursantes se encuentran viejos rostros conocidos de la cadena como Yola Berrocal, Leticia Sabater, María Jesús Ruiz y su madre, Juani Garzón, Maite Galdeano y su hijo, Christian Suescun, Estefanía Carbajo y su novio, Christofer y Jaime Ferre y su novia, Cristina Gelabert.

El reality está protagonizado por diversas parejas que a lo largo de las próximas semanas se deberán enfrentar a distintas pruebas para conseguir dinero que guardarán en la caja fuerte de su cuarto. El resto de las parejas, acampadas en el jardín, tendrán la misión de asaltar a sus rivales para arrebatarles su habitación y el contenido de su caja fuerte. Tan solo unos días después de que haya dado el pistoletazo de salida, los concursantes ya han vivido sus primeros enfrentamientos, el más destacado se ha producido con dos mujeres de armas tomar: Fani Carbajo y Oriana Marzoli.