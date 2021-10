La noche de ‘Secret Story: Cuenta atrás’ ha comenzado repleta de emoción y sentimentalismo con Lucía Pariente como protagonista

Lucía Pariente es la protagonista de la noche en ‘Secret Story: cuenta atrás’. En el programa, presentado por Carlos Sobera, la madre de Alba Carrillo hará su línea secreta de la vida donde revelará algunos de los aspectos más dolorosos a lo largo de sus años. Pero antes de este momento, le ha llegado uno muy especial: una inesperada sorpresa que ha terminado con la participante entre lágrimas. Y es que ha recibido un regalo de una persona muy especial: su nieto, el hijo de Alba Carrillo, fruto de su anterior relación con Fonsi Nieto. Lucía y Alba siempre han sido uña y carne, algo que le ha pasado factura a la colaboradora de televisión en más de una ocasión. A pesar de esto, sigue defendiendo con uñas y dientes a su madre, y ha querido enviarle un regalo para animarla y darle fuerzas para seguir concursando.

La concursante ha conectado con el plató del programa donde se encontraba Carlos Sobera. Sentada en el sillón de una sala, tenía una caja al lado que no había abierto, sin imaginarse lo que había dentro. Al hacerlo, Lucía Pariente no ha podido evitar emocionarse. El contenido de la caja era un peluche de su nieto, el hijo de Alba Carrillo. Con la voz entrecortada y visiblemente emocionada ha dicho: «Es un conejito y pone su nombre. Es mi vida. El conejito no, mi niño«, ha comenzado diciendo.

La concursante ha hablado de lo grata que está siendo esta experiencia en televisión y de lo bien que se lo está pasando, sin embargo echa de menos a personas del exterior: «Me lo estoy pasando muy bien y es una experiencia maravillosa pero lo echo de menos cada día. A mi niña y a mi niño«, ha continuado explicando. Además, ha querido añadir que a su marido también, pero está claro que su nieto y su hija están por encima de todo: «Y bueno al abuelo también, pero él entiende que siempre está en otro plano».

La modelo, que se ha convertido en noticia durante las últimas semanas por su ruptura con Santi Burgoa, se encarga de defender a su madre en plató. Aunque es cierto que en alguna que otra ocasión hemos sido testigos de algún enfrentamiento entre ellas, siempre han sido sus mejores defensores. Algo que volvemos a ver en este programa de Telecinco en el que está concursando Lucía Pariente y en el que Alba Carrillo se convierta en su mayor defensora. Sin lugar a dudas, esta pareja televisiva seguirá dando mucho de que hablar.