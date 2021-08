La madre de Alba Carrillo, Lucía Pariente, ya ha sido confirmada como la primera concursante de ‘Secret Story’, reality de Mediaset.

El nuevo reality de Mediaset llega muy pronto a la pequeña pantalla. Aterriza con tres pesos pesados a los mandos como son Jorge Javier Vázquez, Carlos Sobera y Jordi González, no obstante, el plantel de concursantes todavía era una incógnita. Esta semana han comenzando a desvelar algunos de los nombres de los participantes de este programa que tanto ha triunfado fuera de nuestras fronteras, siendo Lucía Pariente la primera en confirmarse. La madre de Alba Carrillo promete dar guerra y, de hecho, ya ha hecho su declaración de intenciones en su vídeo de presentación. «No me conocéis tanto como creéis», ha dicho. Consciente de que su personalidad es muy guerrera y que no gusta a todo el mundo, ha pedido que la gente le apoye en su aventura televisiva. «No sé lo que me depara el destino. Espero que me apoyéis. Bueno, unos me apoyáis y otros me denostáis que sino no tiene gracia«, ha comentado Lucía Pariente. Su objetivo es el de mantener su secreto a salvo hasta el final del reality y que este vuelva a casa con ella, un deseo que todavía se desconoce si cumplirá.

Está previsto que este martes se suelte otra bomba: el nombre de otro concursante de ‘Secret Story, espacio con el que se quiere cubrir la ausencia de ‘GH VIP’. Son muchas las incógnitas todavía quedan por resolver de este formato tan revolucionario, eso sí, lo que sí se sabe es que en él muchos famosos lucharán por guardar un secreto. Muchos confían en que funcione también como fuera de nuestro país y, prueba de ello, los nombres que se barajan como concursantes. Hace tan solo unos días Carlota Corredera dejó caer que Amador Mohedano formaba parte de la lista, lo que provocó una auténtica revolución en las redes sociales. Sin contar a qué proyecto se refería, la gallega se lanzó a la piscina: «Amador dice que no quiere saber nada de Telecinco, pero por lo que yo sé va a tener mucha relación con Mediaset».

Poco después en la cuenta oficial de Secret Story, publicaron una pista que los espectadores tenían claro que pertenecía a él. Un pañuelo en el bolsillo de una chaqueta bastó para que muchos espectadores dieran por hecho su participación en el próximo reality de Telecinco y es que es muy habitual esta prenda en su vestimenta. De ser cierto este fichaje, Amador Mohedano volverá a la pequeña pantalla con un programa que promete triunfar en nuestro país, lo que se traduciría en otro rostro más de la familia Jurado para Telecinco.

Pero ¿qué opina Alba Carrillo de que su madre haya aceptado participar en este proyecto de televisión? De momento, ella no ha querido pronunciarse, ya que está disfrutando al máximo de unos días en familia junto a su progenitora y su pequeño en un parque acuático. Eso sí, nadie duda de que estará contenta de que su madre muestre una faceta desconocida en la tele, dejando a muchos boquiabiertos.