La quinta entrega de ‘MasterChef Celebrity’ ha dejado fuera de los fogones del ‘talent’ a dos de sus aspirantes: el ciclista y la hermana de Miguel Bosé.

Los concursantes de ‘MasterChef Celebrity’ han vuelto a demostrar sus destrezas como cocineros en los fogones del concurso de Televisión Española. Tras participar en una dura prueba de exteriores en ‘Carbones 13’, el chiringuito que regenta el empresario Santi Carbones y Raquel Meroño, los aspirantes se han jugado su permanencia en el ‘talent’ culinario en una prueba de repostería, donde en 120 minutos tuvieron que replicar la tarta de diez capas de David Pallás, maestro chocolatero y Campeón Absoluto del World Chocolate Masters. Nada hacía presagiar que dos de los aspirantes de quedarían fuera del concurso a la vez…

La hermana de Miguel Bosé rompe a llorar en una de las pruebas

Lucía Dominguín, Raquel Meroño, Pedro Delgado, Laura Sánchez, Josie y La Terremoto de Alcorcón se enfrentaban a la prueba eliminatoria. Algunos estaban muy concentrados, como la modelo y el ciclista, que bromeaba: «Yo no voy a hacer una tarta, voy a hacer un canutillo. He pedido el coche a producción. Hoy me voy yo haciendo canutillos». Otros, como Lucia Dominguín, perdían los nervios. «Estoy bloqueada. No puedo con esto», decía la hermana de Miguel Bosé tras romper a llorar en mitad del cocinado. Pepe Rodríguez se acercaba a ella para tranquilizarla: «Olvídate de la tarta de Pallás. Haz una tarta por capas, con lo que sepas hacer. Lo que tú sepas hacer lo pones ahí. Tú puedes», la animaba el juez.

El exdeportista presentaba una «Minitarta de frambuesa» en la prueba de eliminación de la Gala 5 de MasterChef Celebrity 5. «Has hecho un milhojas, está bien, pero no te has esforzado», juzgaba Samantha al probarlo. «Intentas, pero no lo controlas», añade Pepe Rodríguez. «Te has rendido, Perico», sentencia Jordi Cruz. «En esta prueba no te has esforzado apenas. Te has dejado llevar… el postre se alejaba. No te has subido a la bici», añadía el catalán. El segoviano, consciente de que estaba en la cuerda floja, confesaba: «Satisfecho no estoy. Sigo a cola del pelotón, pero agarrado para quedarme».

Tampoco fue la mejor noche para Lucía Dominguín. Los nervios la traicionaron y los miembros del jurado le echaron el cara que el principal ingrediente de su tarta, llamada «Viaje americano», había sido «el miedo». «Los nervios te han jugado una mala pasada y aunque has intentado reponerte no ha sido suficiente», sentenciaba Jordi Cruz.

Tras sus deliberaciones, Pepe Rodríguez, Samatha Vallejo Nágera y Jordi Cruz tomaban una decisión inesperada: expulsaban a dos concursantes a la vez. Así, les toco colgar el delantal a la hermana de Miguel Bosé y a Perico Delgado: «Perico y Lucía, y el resto os salváis de milagro«, espetaba el restaurador manchego.

«Vaya dos postres malos, pero malos de verdad», se lamentaba el chef del restaurante ‘El Bohío’. «Cocinas más de lo que has demostrado aquí», le decía a Lucía. Esta le respondía que se iba muy agradecida. «Me lo he pasado fenomenal y me he reído muchísimo. Ha sido una experiencia única. Me llevo una estructura cerebral que no tenía y esa pandilla maravillosa». Por su parte, el ex ciclista se despedía de sus compañeros de manera cariñosa: «El miedo por la cocina se me ha quitado y ahora encuentro un placer en la cocina. Ha sido una experiencia inolvidable y que estará en mi corazón para el resto de mi vida. He venido con una mano delante y otra detrás. Soy otro hombre en la cocina, os lo agradezco infinito. Me llevo mucho amigos para toda la vida». También revelaba quiénes son sus favoritos para llegar a la final: «Tengo dos favoritos desde el primer día, que son Josie y Nicolás». Lucía también confesaba a quién le desea la victoria: «Quiero que gane Flo».

Lucía Dominguín: «Mi madre me ha estado protegiendo»

«Ha llegado el momento de colgar vuestros delantales», concluía Pepe. Antes de hacerlo, la hispanoitaliana dedicaba unas bonitas palabras en recuerdo de su madre, Lucía Bosé: «Mi paso por ‘MasterChef se lo dediqué a mi madre y ahora sigo dedicándoselo. Ha estado conmigo presente. Me ha estado protegiendo. Así que fenomenal».

