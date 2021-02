Este jueves, Victoria Abril se convirtió en noticia tras negarse a ponerse la mascarilla y hablar de «coronacirco». Loles León y otros actores le han respondido duramente.

Durante la rueda de prensa de los Premios Feroz 2021 celebrada este jueves, Victoria Abril acaparó todo el protagonismo y los titulares de la prensa escrita. Pero no únicamente porque es la galardonada con el Premio de Honor de esta edición, sino también por su comportamiento ante la actual situación que vive el país por culpa del coronavirus. La actriz se negó a ponerse la mascarilla obligatoria para evitar la propagación de la covid-19, además de tener un escepticismo muy cercano a los negacionistas. De hecho, Victoria Abril habla de «plandemia» y «coronacirco». Unas polémicas declaraciones que no han hecho ni pizca de gracia al mundo del cine, que ha respondido tajantemente a su opinión.

Después de la rueda de prensa y su comportamiento que no gustó ni a los integrantes de la organización de los Premios ni a los asistentes, las redes sociales se hicieron eco de la mala actitud de la actriz en plena pandemia. Sin ir más lejos, Piti Alonso, empresario del mundo del espectáculo, compartió una foto de Instagram que ha sido muy aplaudida por los compañeros de profesión de Victoria Abril. «No voy a hacer ningún comentario. Solo quiero mandar un abrazo a todas las familias afectadas por esta pesadilla«, decía mostrando su total desacuerdo con sus polémicas declaraciones.

Los famosos, en contra las declaraciones de Victoria Abril

Tal y como hemos dicho anteriormente, son muchos los actores famosos que han arremetido contra ella por su actitud y comportamiento. Destaca, Loles León, que respondió a la publicación mencionada anteriormente duramente: «Ni el paso de los años le quitan la tontería que siempre ha tenido. Qué ignorante! Mucho amor para todos los que han perdido a familiares, me incluyo. 😪💔», escribió. Un comentario que ha sido muy aplaudido por los internautas: «Reina», «brava», «diva de España», han sido algunas de las respuestas de la actriz de ‘La que se avecina’.

Pero no únicamente ha sido Loles León la compañera de profesión que ha mostrado su enfado con Victoria Abril por dudar de la existencia del covid y por quitarle hierro a los muertos que cada día fallecen a causa de esta enfermedad. También otros como Octavi Pujades, quien se ha convertido viral durante este confinamiento por sus publicaciones junto a su padre, ha definido la situación con una sola palabra: «Indignante«.

Otros actores como Nathalie Poza ha escrito: «Qué disparate»; Carmen Morales, «Una vergüenza…. abrazos y mucho amor para todos los que han perdido amigos y familiares o que siguen luchando contra esta mierda de virus…😞»; Natalia Verbeke, «Me sumo a tu abrazo @pitialonso»; Aurora Carbonell, «Lamentable. Un abrazo fuerte para todos los que hemos perdido a seres queridos o tenemos hospitalizados a otros…»; el escritor Curro Cañete, «Ni caso: concéntrenos en lo nuestro, pronto seremos libres otra vez gracias a las vacunas!!!!!!!!!!!».

Las declaraciones negacionistas de Victoria Abril

Al terminar el posado con los fotógrafos que había sido citados al acto, Victoria Abril concedió unas palabras y empezó soltando alguna ‘perla’ como esta: «Esto no es el covid, es un coronacirco. Basta de esta farsa«. «La vida no puede ser el miedo. Hay algo peor que perder la vida y es perder la razón de vivir. Así que basta ya, ¿no?«, añade. Actualmente, Victoria Abril reside en Francia pero en sus planes está volver a Málaga, ya que las restricciones en el país vecino son mucho más duras que las que actualmente hay en España. «No vamos a un restaurante, a una exposición, a bailar… No podemos reunirnos desde hace un año. Tengo ganas de hablar», señala.

Además, muy próxima al escepticismo que tienen los negacionistas de la pandemia, Victoria Abril habla del coronavirus: «Primero vino la variante inglesa, luego la brasileña, ahora la sudafricana«. La actriz no tiende cómo se está gestionando actualmente la sociedad: «¡Cómo puede ser que tengas que ver a tu madre a tres metros sin poder abrazarla! ¡O que tu hijo no vaya a verte por miedo! Y yo ya tomo prevención. Nunca he cogido una gripe!», dice visiblemente enfadada.

Para ella, la pandemia no es una enfermedad tan grave como para tener que paralizar parte de la economía mundial. «Este año la Covid ni siquiera habrá provocado el 5% de las muertes naturales. Nos han convertido en cobayas. Si no puedes curar, no hagas daño…», decía. Unas frases que no estaban sentando nada bien a los que habían acudido a la rueda de prensa. De hecho, la propia Presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España intentó frenarla sin obtener resultado alguno. «Déjame hablar. Nos están envenenando», le contestó Victoria Abril visiblemente enfadada.