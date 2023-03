Lo que Alessandro Lequio piensa sobre la gestación subrogada

Alessandro Lequio se ha convertido en uno de los protagonistas involuntarios de la noticia de Ana Obregón. La actriz y presentadora se ha convertido en madre a los 68 años por gestación subrogada. Tal como avanzamos en exclusiva en SEMANA, se trataría de una pequeña, Ana, que vino al mundo hace tan solo unos días en Miami. Como ex pareja y padre de su hijo Alessandro, ha hecho frente a las preguntas hoy en su aparición en 'En el programa de Ana Rosa'. Aunque no se haya pronunciado, él mismo explicaba que ya habría opinado en numerosas opiniones como colaborador sobre este tipo de gestación. "Hoy no es día de hacerlo porque se entendería en un único sentido y sería absurdo", reflexionaba. Uno de esos momentos a los que se refiere fue en 2017, cuando el programa trataba la paternidad de los gemelos de Cristiano Ronaldo por este método, Eva y Mateo, y él opinaba sobre esa decisión concreta.

En ese momento ya aseguraba que "entiendo perfectamente al hombre que hace imposible por tener un hijo", que eso no salía fuera de lo que pudiera llegar a asimilar. Lo que no lograba entender es "a la madre que vende a un hijo". Muy seguro pedía que todos los que estaban en el programa se "dejaran de hipocresía" porque lo hacía la otra parte "es vender un hijo". Joaquín Prat, presentador del programa también en esa etapa, le intentaba explicar que, en España, la defensa que se hace tiene en cuenta esto.

De que se aprobara piden que la gestación subrograda fuera siempre teniendo en cuenta que "sea un acto altruista, que no haya intercambio comercial". El colaborador no terminó convencido con ello pese a las palabras de su amigo. Encontraba en esto un deseo de la gestante "por obtener un beneficio económico" y que no debería ser así, como muestra la web de Telecinco. "Toda la vida hablando del vínculo materno-filial y ahora lo tiramos por el barro", decía antes de cambiar el tema.

Las palabras de Joaquín Prat a Alessandro Lequio

En 2023, a diferencia de en 2017, Alessandro Lequio ha sido muy prudente y no ha dado ni una pincelada de lo que podría llegar a pensar de la gestación subrograda. Solo el hecho de que haya estado este 29 de marzo en el plató de 'El programa de Ana Rosa' ha sido reconocido por todos. Joaquín Prat, amigo y presentador, así se lo hacía saber: "Te agradezco especialmente la profesionalidad que has demostrado sentándote aquí hoy". A pesar de que no haya dicho nada entendían la posición que estaba tomando: "En un día que por circunstancias podemos entender. No está siendo fácil para ti. Gracias", le exponía.

Ana Obregón ha dado un paso ante la publicación de la información y , a diferencia de su ex pareja, ya se ha pronunciado. La actriz siente que "llegó una luz llena de amor a mi oscuridad" y escribe llena de alegría que "ya nunca volveré a estar sola. He vuelto a vivir". Su representante, Susanna Uribarri, quien vive día a día con ella, está segura de que ahora comienza una nueva etapa: "Creo que ahora ha recuperado la alegría y que tiene motivos de sobra para vivir. Ana está feliz, muy feliz". Es una sensación diferente pues, durante meses, ha tenido la sensación de que no era capaz de superar la muerte de su hijo Álex Lequio en mayo de 2020 y la posterior pérdida de sus padres.