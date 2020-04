Hace dos años que Leticia Sabater puso a la venta su casa situada en Villafranca del Castillo, una exclusiva urbanización perteneciente al término municipal de Villanueva de la Cañada, Madrid. Si en un principio solicitaba un millón de euros por la residencia, ahora como consecuencia de la crisis sanitaria que azota al país, ha bajado al precio a 850.000 euros. Sin embargo, continúa con serias dificultades para venderla.

La presentadora se ha sentado en el plató de ‘Sábado Deluxe’ donde ha mostrado algunas estancias de su hogar. Unas imágenes que ella misma ha compartido a través de sus redes sociales con el fin de acelerar la venta. Sus seguidores han podido entrar virtualmente en su propiedad y ver de cerca la cocina, el salón, algunos domitorios… Un vídeo que provocaba una oleada de mensajes en redes por su característica decoración, y es que han sido muchos los que han destacado que tenía «muy mal gusto».

Se trata de un chalet de 400 metros cuadrados en el que destaca su cuidado jardín. Tiene, nada menos, que 2000 metros. Además, cuenta una espectacular piscina privada para los calurosos días de verano. Como a tantos otros, la cuarentena ha pillado a Leticia Sabater por sorpresa y con una gran carga de trabajo, que se ha visto inevitablemente cancelada: «Cuando empezó el confinamiento fue horroroso. Tenía cerrados bolos para todos los fines de semana».

Forma parte de un sector muy castigado por la crisis sanitaria cuya recuperación será lenta. Asimismo, la cantante acusa en la actualidad una mala situación económica: «No tengo ahorros, en este país no hay manera de ahorrar. Yo soy autónoma. He ganado una pasta, pero he metido toda la pasta en la casa», ha afirmado contundente.

El pasado mes de febrero, Leticia daba un paso más y decidía una posible alternativa para su casa. No dudaba en anunciar su propiedad en en AirBnb por 300 euros la noche, con el fin de tener liquidez y hacer frente a algunas deudas. Su casa cuenta con un total de 4 espaciosas habitaciones y en la localidad en la que se encuentra ha tenido ilustres vecinos, antes vivía allí la actriz Paula Echevarría.

Un ‘affaire’ con Alonso Caparrós

La polifacética cantante se ha encontrado en el plató de Mediaset con un viejo amigo de su juventud, Alonso Caparrós. Ambos han recordado un tonteo que vivieron cuando eran adolescentes. «Alonso Caparrós y yo hemos tonteado en alguna ocasión». El colaborador ha recordado que vivían en la misma urbanización y que Leticia siempre destacaba por ser muy guapa, además era unos años mayor que él. «Tuvimos con coqueteo, pero no llegamos al tiqui tiqui taca taca».