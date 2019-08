Laura Matamoros se ha hecho un hueco propio en el mundo de la televisión. Hija de Kiko Matamoros, sobrina de Mar Flores y enemiga íntima de Makoke, la que debutara en la pequeña pantalla en ‘Gran Hermano VIP’ ha conseguido convertirse en uno de los rostros fijos del grupo Mediaset por méritos propios.

Nos colamos en casa de Laura Matamoros y descubrimos su gran cambio

El pasado martes se estrenó lo nuevo de ‘Ven a cenar conmigo’ y la hermana mayor de Anita Matamoros tuvo que compartir mantel con Raquel Mosquera, Rosa López y Aless Gibaja. Pero, además de la velada conjunta, los participantes tuvieron la ocasión de confesarse a solas ante las cámaras y fue en ese marco cuando Laura aprovechó para dejar claro cuál es su verdadera meta profesional: «Me gustaría ser presentadora o copresentadora, pero me han visto ya mucho y nadie cuenta conmigo para eso«.

Aunque lleva desde que salió victoriosa de la casa de Guadalix trabajando en la televisión, últimamente la novia de Daniel Illescas se ha volcado en su vida de ‘influencer’, algo que para ella es muy importante. «Se puede decir que soy ‘influencer’, esto es ser fantástica, digamos. Es influenciar a la gente con cosas tuyas. Ya sea tu vida… puedes influenciar a la gente con cómo peinarte o cómo maquillarte… Mi día a día es tan natural como parece. No sé posar, no sé cuál es mi lado bueno ni cuál es mi lado mejor, pero yo me considero una profesional en mi trabajo, pero porque me han enseñado a ser una profesional en la vida».

A pesar de que ahora está más alejada de las cámaras, quizás este llamamiento sirva para que los jefes de las distintas cadenas cuenten con la figura de Laura para sus próximos proyectos.