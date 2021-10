«Mi abuela tiene 80 años, la habéis visto, ¿no? Basta ya con la bromita. Una cosa es que aquí estemos todos en la televisión, pero un poco de respeto», pedía Alejandra Rubio.

El Clan Campos está pasando por uno de los momentos más difíciles a raíz del paso de Edmundo ‘Bigote’ Arrocet por ‘Secret Story: La casa de los secretos’ y el conflicto que hay entre Carmen Borrego y Alejandra Rubio. En medio de todo esto, Terelu Campos ha llegado a su límite y ha explotado esta tarde en ‘Viva la vida’. La colaboradora de Telecinco se venía abajo al ver unas delicadas imágenes de María Teresa Campos en donde se le preguntaba por el humorista. La hija de la veterana comunicadora no ha podido evitar reprimir las lágrimas y ha vuelto a pedir respeto por ella.

Terelu Campos se venía abajo después de ver unas imágenes de María Teresa Campos caminando lentamente ayudada por Gustavo, su chófer y persona de confianza, en una delicada actitud. Ante esto, la colaboradora de ‘Viva la vida’ intentaba secarse las lágrimas y aseguraba que no se sentía entendida después de que en las pasadas semanas haya pedido por activa y por pasiva que dejen a su madre al margen de las sangrantes declaraciones que está vertiendo Edmundo Arrocet tras salir de la casa de ‘Secret Story’.

«Se demuestra mucho que no se me entiende, profesionalmente hablando. No espero nada de nadie. Me importa mucho su sufrimiento (el de su madre), el mío me da igual. La estáis viendo, ¿qué más puedo decir?«, decía tajante Terelu Campos con los ojos vidriosos. Ante esto, Alejandra Rubio salía en defensa de su abuela y hacía hincapié en que esta tiene ya una edad: «Tiene 80 años, la habéis visto, ¿no? Basta ya con la bromita. Una cosa es que aquí estemos todos en la televisión, pero un poco de respeto. Ha dicho que no quiere decir nada, la pobre no abre la boca».

Ante esto, Terelu Campos ha sido muy clara y ha asegurado que «las cosas ya no son como antes» y reconoce que desde que ha tomado el control de todas las apariciones de su progenitora, esta no ha vuelto a protagonizar ninguna polémica.

Terelu Campos, orgullosa de Alejandra Rubio y de su encuentro con Edmundo

De la misma forma, Terelu Campos también ha tenido tiempo para entrar a valorar el emotivo reencuentro que Alejandra Rubio y Edmundo ‘Bigote’ Arrocet protagonizaron hace unos días en ‘Secret Story’. Sobre esto, la colaboradora se ha mostrado orgullosa de la educación y el respeto que le ha inculcado a su hija. «Sabía que podía pasar, le dije que fuera libre. Esta guerra no es tuya. No le pertenece a ella. Alejandra cuando conoce a esta persona tenía 15 años. La colaboradora ha reiterado que tan solo le solicitó lo siguiente: «Lo único que le pedí es educación y libertad«.

La joven no se arrepiente de su reacción y admite que tan solo actúo como le dictó el corazón en aquel momento: «Me sorprendió mucho verle llorar. Del impacto de verle después de tanto tiempo me salió así. Es verdad que a mí no me ha hecho nada. Luego pienso si era real porque después de lo que ha dicho no sé si estaba fingiendo. Yo desde luego que no. A mí me salió así«.