La expulsión de Yulen Pereira ha sido un auténtico mazazo para Anabel Pantoja quien ha confesado que le iba a costar sobrellevar su experiencia en ‘Supervivientes’. Antes de su marcha a ‘playa parásito’, el deportista ha dejado una sorpresa a su compañera. Una significativa carta en la que expone claramente sus planes de futuro con la sobrina de Isabel Pantoja.

La colaboradora se ha mostrado muy emocionada al recibir la misiva que ha leído en un momento de intimidad, alejada de sus compañeros de reality. El mensaje comenzaba con las siguientes palabras: «No tengo palabras suficientes en esta carta para decirte todo lo que me has hecho vivir en estos últimos tres meses. Quiero que sepas que nunca en mi vida me han hecho sentir como tú lo has hecho». Añade que Anabel Pantoja es una «persona única con un corazón» que no le cabe en el pecho. Además, le recuerda que para él es su ganadora: «Quiero que llegues a la final y allí te estaré esperando. Eres mi campeona».

Los planes de futuro de Yulen con Anabel Pantoja

Su paso por ‘Supervivientes’ ha supuesto un antes y un después para Yulen. «Recuerda que yo ya he ganado el premio teniéndote a ti», indica en esta carta de despedida donde le dice que en España todo va a salir bien. «Te lo prometo. CONFÍA EN MÍ», escribe en letras mayúsculas. También manifiesta que tienen una «vida por delante juntos para ser felices». Añade que cuando le eche de menos solo tendrá que observar la luz al final de la playa y allí estará «un soso, despistado, desordenado que te quiere y que todas las noches se acuerda de ti».

Concluye la carta de forma emotiva: «Lo más importante que… ¡Somos felices! y… ¡Nos chupa un huevo! Te adoro nena, sé fuerte que nuestra nueva vida empieza ya». Unas significativas palabras que han emocionado por completo a Anabel Pantoja. «Yo también le he dejado una carta en el abrigo. Se lo he tenido que decir porque es un poco despistado y se va a pensar que son las cartas antiguas. Yo también le he puesto a él que es mi premio. También le he dicho que me espere y que no le influya lo de fuera».

Aunque lo suyo comenzó poco a poco, parece que Anabel Pantoja y Yulen Pereira están convencidos de que desean dar una oportunidad a su amor una vez concluya el reality. Al menos así lo han expuesto muy claramente los dos protagonistas. Este romance se ha producido en un momento destacado en la vida de la colaboradora de ‘Sálvame’ quien se separó de Omar Sánchez a principios de este año tan solo cuatro meses después de su mediática boda celebrada en isla canaria de La Graciosa. La pareja llevaba cuatro años de relación cuando se dieron el «sí, quiero».