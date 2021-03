Marina e Isaac han vuelto a verse en el plató de Telecinco ante la mirada de Lucía. Allí, el joven le ha explicado a la sevillana los motivos de la ruptura: «Fue una rallada».

Después de que Lucía destapase que mantiene una relación con Isaac, el soltero conocido como Lobo de ‘La isla de las tentaciones y Marina han vuelto a verse las caras. La química entre ambos dentro de Villa Montaña fue la historia con más gancho de la última edición del ‘reality’. Pero, a su regreso a España, lo que prometía ser una historia con futuro ha dado un radical giro. Y es que el joven ha abandonado a la sevillana para caer rendido en los brazos de la peluquera de Puerto Real.

Por este motivo, el reencuentro entre Marina e Isaac ha permitido que se aclarase qué sucedió entre Marina y el joven, por qué se produjo la ruptura. «Quiero saber bien los hechos y lo que le ha pasado por la cabeza, por qué se ha ido con una amiga mía. He llorado tanto que por eso ya no lloro aquí. Lo que ha hecho me ha dolido mucho», confesaba la ex de Jesús minutos antes de ver en el plató de Telecinco a su expareja.

Isaac habla de su relación con Marina: «Salí enamorado de ella»

«Yo la veo y tenemos esa mirada cómplice. Desde el primer momento supe lo que iba a pasar», contaba el tentador. «Yo salí enamorado de ella». Asimismo, aseguraba que dentro del concurso nunca se sintió atraído por Lucía: «La veía como una amiga, como una chica a la que necesito proteger».

«Yo no creo que le gustara, pero sí había una curiosidad», matizaba Marina tras escucharlo. También confesaba que si hubiese intentado besar a Lucía estando en la República Dominicana hubiera pasado algo: «Pero él me decía que la veía como una hermana, así que ¿cómo iba a desconfiar?».

Durante el desarrollo del ‘reality’ hubo una noche en la que Isaac se confesó con Lucía, a la que le reconoció estar «cansado» de la sevillana. Fue entonces cuando «quedaba más que claro que ahí había más que dos amigos», según señalaba Nagore Robles en el plató. «Ahí Lucía siente que puede gustarle y desde entonces ha pensado: ‘Yo también lo puedo hacer», añadía Marina. Lucía dejaba claro que nunca tuvo intención de tener un lío con Lobo dentro del concurso.

Marina relataba que, una vez finalizado el concurso, todo salió a pedir de boca en España. No se separaban y se sentían cómodos el uno con el otro, pero quizás cometieron un error al irse a vivir juntos. «Entiendo que se sintiera agobiado porque nos pusimos 31 días a vivir juntos y los dos somos muy independientes. Lo que no entiendo es por qué me deja y se va con mi amiga», se preguntaba.

Lobo explica el porqué de su ruptura con Marina: «Llevaba varios días agobiado»

«Hemos estado ocho meses juntos y yo estaba muy enamorado. Pero yo me levanto un día. Llevaba varios días agobiado. No sabía qué era y qué me estaba pasando. Me levanto y pienso que tengo la necesidad de estar solo. Ella se va a Sevilla y yo me voy a Madrid. En Madrid coincido con Lucía y con otros», narraba Lobo. Durante los ocho meses de noviazgo con Marina, siempre estuvo en contacto con Lucía. Eran amigos y mantenían contacto con frecuencia.

«Mira si yo confiaba en Lucía que una vez nos fuimos a Cádiz a verla. Jugamos un juego y a ella le tocó darle un beso a él. Yo la animé a hacerlo y ella le dio un beso delante mía», sostenía Marina. Lucía, por su parte, ha contado que empezó a tener sentimientos hacia Isaac a su regreso del ‘reality’.

Finalmente, Isaac ha destapado que al ver a Lucía en Madrid se dieron «dos besos» y «paramos». Marina se quejaba de que tras aquello el joven se fue de viaje a Cádiz, estando «a una hora» de su casa y nunca le comentó lo que había sucedido. El tentador le respondía que no tenía por qué darle explicaciones, pues ya habían decidido darse un tiempo. Y zanjaba que dio por terminado el idilio por un impulso: «Fue una rallada mía».

Lucía revelaba que fue ella quien lo invitó a reunirse con ella en Cádiz. «Siempre me he sentido muy a gusto con Lucía… Me siento súper a gusto con ella», confesaba Isaac. Entonces, la gaditana compartía con la audiencia que Isaac le ha dicho «te quiero». Todo ello sin poder ocultar una sonrisa de oreja a oreja. ¿Se trata de un capricho pasajero o nos encontramos ante una nueva historia de amor?