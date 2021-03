El canario irá a convivir con su ex en el ‘reality’ que se emite en Mitele Plus.

El debate de ‘La isla de las tentaciones’ nos ha traído importantes noticias sobre Lester, exnovio de Marta Peñate. El joven, que está esperando su primer hijo con Patricia, entrará a otro ‘reality’ de Telecinco, ‘Solos’. En dicho espacio, que se emite a través de Mitele Plus, convivirá las 24 horas del día con su exparea.

Marta Peñate y Lester llevaban 11 años de noviazgo cuando se animaron a participar en la segunda edición de ‘La Isla de las Tentaciones, un ‘reality’ en el que su affaire quedó completamente roto.

Tras su paso por el concurso que ha revolucionado a la audiencia de Mediaset, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ participó después en otros programas de televisión. Lester, por su parre, intentó sacar partido a su faceta como ‘influencer’ en las las redes sociales. Poco después de regresar a España de las costas del Caribe comenzó una relación con Patricia Pérez, la soltera que lo conquistó en República Dominicana. Y aunque tuvieron sus más y sus menos, el canario y la catalana siguen juntos y esperan su primer hijo en común.

La reacción de Marta al ver que Lester convivirá con ella en @solosmitele 😱 #TentacionesDBT6 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/KxVgL8fWzl — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 2, 2021

Durante el debate, Sandra Barneda conectaba en directo con Marta y la invitaba a salir de El Pisito y acudir al plató de Mediaset para decirle personalmente quién sería su compañero. “Marta, esta noche vas a descubrir quién va a entrar”, anunciaba la presentadora. “¿Chico o chica?”, preguntaba la periodista. “Me da igual. Me es indiferente. Suelo llevarme mejor con los chicos”, respondía la canaria.

¡¡Lester entra esta noche en el pisito de @solosmitele para convivir con Marta Peñate!! #TentacionesDBT6 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/HCfERR4ps5 — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 1, 2021

Por fin, la catalana pronunció el nombre de su ex. Marta Peñate reaccionaba de una manera singular al enterarse de que va a convivir con quien creía ser el hombre de su vida: ¡Fingió un desmayo! Tan bien simuló su caída que todas las personas presentes en en plató creyeron que le había sucedido algo. «¿Este chico no tiene que ponerle música clásica a la mujer que está embarazada?», se lamentaba.

“Marta, estoy aquí en tu casa. Espero que me recibas con buen ánimo y a lo mejor conseguimos tener la convivencia que no hemos tenido en once años”. Eran las primeras palabras de Lester a su nueva compañera. “¿Qué quieres, empezar mal?”, le espetaba la joven. Sandra Barneda le daba un consejo a Marta antes de que comience la aventura juntos en ‘Solos’: “Tienes que bajar revoluciones”.

Hace unas semanas, Marta Peñate reconocía que aún quiere a su ex pareja en el plató de ‘El debate de las tentaciones’. «En el fondo yo le quiero. Todavía te quiero… Quiero mucho a su familia. Estoy mal porque hemos acabado tan mal. Todo esto me da mucha pena y hasta te quiero dar un abrazo«, reconocía, rota en llanto.