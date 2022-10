Noche intensa en la última entrega de ‘La isla de las tentaciones’. Las chicas han tenido que afrontar tres expulsiones de los solteros de Villa Playa. Y han dicho adiós a Edward, Isay y Edgar. No todo han sido despedidas. También han dado la bienvenida a un nuevo chico. Se trata de Álvaro Boix, que ya conocía de antes a una de ellas: Laura. Paola fue el primero en identificarle. “Es Álvaro, el de Rosario”, decía. «Me llamo Álvaro, tengo 23 años y vengo de Elche», se presentaba él. El joven le pudo contar a Sandra Barneda que ya había coincidido antes con la joven.

Ella contó ocurrió durante una noche en la que coincidieron en una fiesta en Alicante y que solo estuvieron «tomando algo». La versión de Álvaro no era la misma: “Hace un mes y medio estuvimos hablando por Instagram. Qué estás haciendo, oye vente, pástelo bien con nosotros. Acabamos en su casa, nuestros amigos se fueron a dormir y nosotros detrás de ellos. A dormir, ¿o solo dormir?”, espetaba, dedicando una mirada pícara a Laura. Esta se quedó en shock. Pero no fue la única sorprendida. Adri, el soltero con el que se había besado solo unas horas antes, no daba crédito a lo que estaba viendo. De hecho, ha manifestado de manera clara que no esperaba algo así de ella, ya que pensaba que era una chica «con valores». El que fuera uno de los participantes de ‘La isla de las tentaciones 4’ ha vuelto a República Dominicana con la intención de recuperar aquello que perdió cuando participó en el programa: el amor. Y en su segunda vuelta se ha visto las caras con Laura, con la que ha dejado caer que hubo algo más que una noche de fiesta.

Cabe recordar que Adri es el soltero con el que más ha conectado Laura desde que empezó el reality. Tanta es la conexión entre ellos que la joven no ha dudado en entregarse a la pasión… ambos ya se han fundido en un beso. Un gesto que podría hacer peligrar su noviazgo con Mario, del que ha podido ver imágenes coqueteando con una de las solteras.

«No me sale ni llorar, la verdad, me da vergüenza ajena«, le decía a Sandra Barneda. «Creo que es un cerdo, así de claro. No se merece a una persona como yo. Lo que me da rabia es que me haya hecho perder un año y medio de mi vida. No me siento orgullosa de él, me arrepiento de todo este año y medio».

Aunque ha reaccionado indignada al flirteo de su novio, Laura no ha tenido reparos en dejarse llevar por la tentación en el concurso. Prueba de ello es que después de la primera hoguera y de desahogarse sobre todo lo que había visto de Mario acabó besando al soltero.