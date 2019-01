Kiko Rivera, totalmente hundido: “Tenía un demonio dentro”

Este martes, Kiko Rivera desveló en ‘GH Dúo’ que uno de los motivos de su depresión fue su adicción a las drogas. Una noticia bomba que ha acaparado todas las portadas de la crónica social. De hecho, unos días después siguen apareciendo nuevas declaraciones del hijo de Isabel Pantoja sobre esta dura etapa de su vida.

Kiko Rivera reveló en directo su adicción a las drogas

Después de salir del confesionario donde explicó esa difícil situación, quiso también hablar con sus compañeros para contarles lo que había ocurrido dentro. Algunos de ellos se quedaron ojipláticos con la confesión de Kiko Rivera. Y fue en ese preciso instante cuando el DJ. volvió a hablar del tema, visiblemente emocionado y totalmente hundido, y con sus compañeros muy emocionados.

También quiso contárselo a sus compañeros

“No sabéis la fatiga que he pasado. Tratamientos, psquiatras, psicólogos, acompañado a todos lados. Es una enfermedad que no se va nunca. Lo he superado. Pero he llorado, he gritado, he tenido una mala hostia…”, cuenta. Y añadió: “Y todo ha sido gracias a esa mujer (haciendo referencia a Irene Rosales). Porque ella lo ha intentado muchas veces, pero yo no le hacía ni caso. Y como última opción fue a decírselo a su madre y me tuve que sentar con ella y confesarle que estaba enfermo”.

Sus compañeros se han emocionado durante su duro testimonio

Kiko Rivera ha revelado cómo era su vida durante su adicción: “Todo me molestaba. Si alguien me hacía la contraria yo me ponía como un loco. Pero yo ahora entiendo por qué. Yo tenía un demonio dentro que necesitaba su alimento y yo se lo daba. Y cuando no lo tenía, pues saltaba”.

Irene Rosales volvía a estar al borde de las lágrimas

Además de cómo es su vida actualmente, totalmente diferente: “Ahora ha cambiado mi vida. Estoy súper tranquilo, ahora discuto mucho menos con mi mujer y soy una persona que ahora puedo hablar sin alterarme. Yo siempre hemos dicho “esto no queremos que salga, que la gente se entere de esto. Me voy a sentir avergonzado. Me he quitado 20 kilos más de encima”, ha dicho.

Kiko Rivera estaba totalmente hundido tras su declaración

