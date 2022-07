Kiko Matamoros ha regresado por todo lo alto a Madrid tras convertirse en el último expulsado de ‘Supervivientes‘. Un día después de su llegada, el colaborador ha regresado al ‘Deluxe‘ para ajustar cuentas con algunos de sus compañeros. En medio de su cruce de reproches, el tertuliano ha desvelado cuál ha sido la secuela que le ha dejado su paso por el reality de aventuras de Telecinco.

Además de la notable pérdida de peso, Kiko Matamoros ha narrado el episodio que protagonizó hace unos días a altas horas de la madrugada. En su primera noche en su cama tras su vuelta, el tertuliano cuenta que aún se pensaba que seguía en la isla. «Me levanté y me puse a orinar en la alfombrilla. Me avisó Marta de qué estaba haciendo y me di cuenta que estaba orinando en la alfombra«, contaba ante la mirada cómplice de Jorge Javier Vázquez. De la misma forma, el colaborador justificado lo ocurrido a que una parte de él pensaba que seguía en Honduras «porque en la isla me levantaba, dos pasos y lo hacía en la orilla».

Kiko Matamoros ha aprovechado también para hacer balance de su pase por ‘Supervivientes’ y ha reconocido que ha sido una experiencia dura. No esperaba que fuese así, pensaba que iba a ser más light, aunque no se arrepiente de haber concursado. «Se pasa muy mal. Desde el aislamiento informativo, me fui con una guerra, con un hijo en una situación médica complicada…«, comenta. Ha justificado el no querer darlo todo en las pruebas e insistía en que le ha pesado en más de una ocasión su edad. «Tengo muchas limitaciones físicas, en algún sentido me he sentido ridículo. Lo que no quería era vender la pastilla de la lástima. Cuando ha habido una prueba colectiva, he hecho todo lo que he podido. No quería perjudicar a los demás», se defiende.

Valora las palabras de Mercedes Milá

Mercedes Milá ha sido uno de los grandes azotes de Kiko Matamoros durante su paso por ‘Supervivientes’. La veterana presentadora no ha dudado en criticar su actitud y en pedir su expulsión, a pesar de que reconocía que le había gustado mucho su paso por el puente de las emociones. Al colaborador no le ha hecho mucha gracia escuchar las palabras de la hermana de Lorenzo Milá, aunque ha dejado claro que le respeta. Eso sí, no se ha quedado callado: «Podría contar cosas que modificaría la imagen que se tiene de ella. No voy a contestarla, la respeto y la he tenido mucho cariño, creo que el episodio con Mariana no se entendió».