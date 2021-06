El colaborador ha tenido que ser atendido por el equipo médico de Telecinco después de encontrarse mal. Tras el susto se ha marchado a casa.

Una vez más, la salud ha jugado una mala pasada a Kiko Matamoros. El colaborador ha vivido una tarde breve, pero intensa, en el plató de ‘Sálvame’. Una tarde más se sentaba en su sillón del programa para afrontar una tarde de trabajo, pero un malestar repentino ha provocado que se levantara y abandonara el plató. Después de sentirse indispuesto ha tenido que ser atendido por el equipo médico de Telecinco por una subida de tensión.

Carlota Corredera explicaba, minutos después, el motivo de la marcha de su compañero. «Matamoros ha tenido una subida de tensión, han venido los servicios médicos a atenderle, han visto que no le bajaba, ha estado descansando fuera. Está bien, me acaba de escribir y me ha dicho que se iba para casa», señalaba.

«Lo primero y lo más fundamental es que yo puedo tener todas las diferencias con él pero la salud es lo primero y ojalá te recuperes pronto para seguir discutiendo en plató«, destacaba. Lo cierto es que al inicio del programa la presentadora le había lanzado una pullita haciendo referencia a sus diferencias de opiniones respecto a Rocío Carrasco. «Pórtate bien porque cuando tengo un hematoma importante… Te pido por favor que no me des la tarde mártir«, le decía. El madrileño le respondía: «¿Tengo yo la culpa? Estoy por irme a casa. Si ya soy culpable hasta de los daños físicos».