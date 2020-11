El colaborador ha sorprendido a la audiencia de Telecinco al presentar ‘Sálvame Limón’ ocultando su mirada tras unas gafas de sol.

Este martes, Kiko Hernández ha sorprendido a la audiencia de Telecinco al presentarse ante las cámaras de un modo inusual. El colaborador presentaba el primer segmento de ‘Sálvame’ (‘Sálvame Limón’) con la mirada oculta tras unas enormes gafas de sol. Los usuarios de las redes sociales no han tardado en preguntarse a qué se debía este inusual ‘outfit’ para su tarde de trabajo. ¿Qué le pasa? ¿Por qué ha decidido ponerse ante los focos sin mostrar sus ojos?

«No me he operado»

Aunque en un principio muchos espectadores han mostrado su preocupación en las plataformas digitales, lo cierto es que la razón por la que llevaba gafas es un problemilla cotidiano con uno de sus ojos: tenía con un enorme orzuelo en el ojo derecho que ha decidido esconder de las cámaras. «Llevo gafas de sol porque… No me he operado ni me he hecho nada en los ojos. Ayer por la mañana me levanté con un pedazo de orzuelo en los ojos y tengo un ojo que está a punto de…. ¡Se me va a caer!», bromeaba.

Por suerte, tener un orzuelo es incómodo, pero en cuestión de unas horas remite. Kiko no ha ocultado que tiende a la hipocondria, por lo que seguro está cuidando su ojo afectado desde el primer momento. Y es que uno de sus confesados temores es a padecer problemas de salud. Hace tres años confesaba que padece una artritis psoriásica. Se trata de una enfermedad que provoca una inflamación de las articulaciones y suele estar ligada a la psoriasis. El madrileño descubría su dolencia tras someterse a una serie de revisiones y después de años sufriendo pinchazos y falta de sensibilidad en una de sus manos. Entonces revelaba que la enfermedad apenas le permitía coger en brazos a sus hijas, Abril y Jimena. «Tengo miedo de que se me caigan», explicaba.