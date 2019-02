4 Asegura que su comportamiento no tiene nada que ver con Tejado

Su salida fue inmediata, algo que le impidió despedirse de María Jesús y sus compañeros. “No me parece bien que me expulsaran sin poder decir nada o pedir disculpas”, explicaba dolido. Y es que desde su entrada en el confesionario, Julio Ruz ya no pudo volver a la casa, algo que no perdona a la organización.