Juanma Castaño ha confirmado que Verónica Forqué abandonó ‘Masterchef Celebrity’ tras contagiarse de coronavirus. Horas después de que una amiga de la actriz desvelara que no se había ido por cansancio, sino por covid, el locutor de radio ha contado alto y claro la verdad de su salida. «Yo lo único que puedo decir es que ese testimonio sonoro de «no puedo más» y «estoy cansada» era cierto, pero Verónica Forqué salía del COVID», ha comenzado diciendo el periodista en Rac1.

Este problema de salud no solo afectó a la artista, sino que otros compañeros del talent culinario también lo sufrieron en primera persona. «Por primera vez yo tengo la autoridad moral para hablar en primera persona de lo que ocurrió, porque yo estaba allí… Verónica Forqué me pegó el COVID a mí y la grabación de ‘MasterChef’ se paró esas dos semanas de julio», ha continuado. De este modo, explica que Verónica Forqué no se encontraba ni mucho menos en su mejor momento, ya que el covid provocó en ella una situación de desazón.

«Lo que ha ocurrido en estas horas y estos días con ‘MasterChef’, de este testimonio que muchos achacaron a una depresión o un momento de dificultad extrema en el programa y todo eso, yo sólo quiero decir ahí Verónica Forqué, el cansancio que tenía y lo hecha polvo que estaba era porque acabábamos de salir del COVID tres personas del programa. Ella, Miki Nadal y yo», asegura Juanma Castaño. Esta situación cambió los esquemas y el calendario del programa, pues tuvieron que posponer grabaciones hasta que estuvieran todos completamente sanos, tal y como ha contado el periodista. «Se pararon las grabaciones, volvimos a grabar después de dar negativo y Verónica Forqué dijo que no podía. Estaba echa polvo por el COVID», añade.

La vuelta no fue fácil para ninguno. Tocaba ponerse el delantal y cocinar en los fogones cuando algunos habían perdido varios sentidos por culpa del coronavirus, sin embargo, la audiencia no fue consciente de ello en ningún momento. «Yo empecé a grabar ‘MasterChef Celebrity 6’ sin olfato y sin gusto. No podía cocinar. No sé si las cosas están sosas o saladas», explica Juanma. Fue el pasado 13 de diciembre cuando Verónica Forqué fue encontrada en su domicilio sin vida. La autopsia desveló que se había quitado la vida a través de «asfixia mecánica», por lo que se confirmaron los primeros presagios.

Verónica Forqué, según ha contado Juanma Castaño, se contagió en Tenerife, donde grabaron una prueba de exteriores, no obstante, desde la producción decidieron no hacerlo público. Solo esperaron a que estuvieran recuperados para retomar las grabaciones, aunque Verónica no se sintió con la fuerza suficiente como para continuar. En concreto, fue el 22 de noviembre cuando la actriz abandonó el espacio «por agotamiento». Era, sin ningún género de dudas, una de las protagonistas del espacio, pero por decisión propia y a las puertas de la semifinal comunicó a altas esferas su dimisión.