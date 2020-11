Tras ser expulsado del talent culinario de TVE, el actor ha roto en llanto: «MasterChef’ me ha dado la vida».

El actor Juanjo Ballesta ha sido el último rostro conocido que ha abandonado ‘MasterChef Celebrity 5’. El actor y Celia Villalobos medían sus fuerzas en la última prueba de la noche. Una gala en la que la exministra de Sanidad rompía a llorar por culpa de sus errores y en la que el ganador de un Goya también derramaba lágrimas al conocer el veredicto del jurado.

«Yo no me he sentido tan querido, tan arropado y tan amado nunca en ningún lado. Me he sentido tan querido aquí que no creo que lo vuelva a sentir en ningún programa». Así se despedía el madrileño de las cocinas, donde deja un vacío enorme, tal y como ha señalado Pepe Rodríguez. «Eres un torbellino, eres un muelle, un resorte… Imagino que te llevas muchas cosas… Nosotros lo hemos sufrido, pero aquellos de allí arriba más. Te voy a decir una cosa: No solamente te quieren ellos, te queremos nosotros. ¿Sabes que cuanto más te mueves, más inquieto eres y más te queremos? Qué tío más grande, Juanjo», le decía el de Illescas.

«Es lo que hay y no pasa nada. Me la han jugado los nervios… Me siento ganador. Sabes que a mí aguantarme… Nunca me he sentido tan querido, tan arropado y tan amado nunca, en ningún lado«, reconocía el de Parla con la voz entrecortada. «Me he sentido súper arropado y no creo que me vuelva a sentir así en ningún lado».

Su favorito es Nicolás Coronado, hijo de José Coronado y sobrino de Lucía Dominguín

«Me lo he pasado tan bien, me voy tan contento, que me siento ganador. Antes de colgar su delantal explicaba que su favorito era Nicolás Coronado, al que conoce desde hace años. «Nico es como mu hermano. Es amor incondicional». También tuvo palabras de especial cariño para Josie: «Pensaba que iba a chocar con él. Decía no me va a querer y es el que más me quiere». A continuación le dedicaba unas palabras: «Te debo un camping, te voy a llevar a un camping… ¡Te voy a poner una hamaca de cristal! ¡Como una reina vas a estar!». El estilista le respondía. «En el camping yo no funciono, de verdad». Lo que más lamenta de su marcha es dejar de ver a sus compañeros: «En el corazón los llevo a todos».

«MasterChef’ me ha dado la vida. Me he sentido tan querido y tan respetado. La vida me ha dado muchas oportunidades. Soy un guerrero. Unas veces lo he hecho bien, otras veces lo he hecho mal porque soy un cabeza loca, pero no me esperaba esto. Nunca imaginé que en ‘MasterChef’ me fuera a querer tanto la gente. Creo que ha sido un regalo y muchas gracias», recalcaba antes de marcharse.

Lo cierto es que Juanjo quedo fuera del concurso por sus nervios en la última prueba. «Siento apatía, me siento perdido», admitía antes de escuchar las valoraciones de los chefs a su receta. «No escuchas y tenemos otro plato», subrayaba Pepe; «No se parece nada a mi plato», sentenciaba Samantha Vallejo-Nágera. «Exponemos un reto que es para todos el mismo, tú tienes mucha energía pero a lo loco es un rayo que lo que toca lo destroza. Tu peor enemigo eres tú mismo», le soltaba Jordi en referencia al «batiburrillo» que había presentado.

Casi tan mal se le dio la prueba a Celia Villalobos. La malagueña se libraba de la expulsión «por los pelos», tal y como señalaba el cocinero manchego. Y tras pasar una de sus galas más tensas. En ella protagonizó un tenso rifirrafe con La Terremoto de Alcorcón. Y también acabaría derramando lágrimas por culpa de su gran nivel de autoexigencia. «No me gusta hacer las cosas mal y me está dando consejos mi hermano menor… Es que meter la pata con algo tan simple…». Jordi Cruz halagaba su manera de ser como aspirante: «Me gusta tu forma de ser, Celia. Me gustan los inconformistas».

Minutos antes de la final del concurso, Celia estallaba por culpa de los nervios y compartía con Florentino Fernández y con el resto de compañeros que su perfeccionismo fue lo que la llevó a la primera línea en la política: «¿Como te crees que he llegado en el Partido Popular donde he llegado no siendo de una familia no teniendo una carrera? ¡Con muchos cojones!».