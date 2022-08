El exmarido de Anabel Pantoja le toma el relevo a su ex tras regresar de ‘Supervivientes’ y entra en ‘Pesadilla en el paraíso’ dispuesto a llevarse el triunfo y, de paso, alejarse un poco de la polémica. No le gusta ver a su ex junto a su nuevo amor, aunque en cierto modo él también está disfrutando lo suyo con Raquel Lozano, exconcursante de ‘Gran Hermano’. Un nombre que suena con fuerza como posible concursante, aunque por el momento no hay confirmación oficial.