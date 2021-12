‘Mask Singer’ se convirtió en todo un fenómeno viral, además de un éxito de audiencias para Antena 3. En las dos ediciones que ya han emitido, numerosos rostros conocidos del mundo del espectáculo, la empresa, la política, el deporte, incluso de la familia real española se han ocultado detrás de espectaculares máscaras para mostrar sus dotes como cantantes y, más importante aún, jugar a las adivinanzas con el público a través de las redes sociales. Pero también ponían a prueba a los cuatro ‘cazadores vip’, un elenco formado por Los Javis, José Mota y Malú, para después sustituir a la cantante por Paz Vega en su segunda edición. Pues bien, tristemente tenemos que confirmar que el humorista ha decidido caerse del cartel de jurado de ‘Mask Singer’ para su tercera edición, que en breve volverá a ponernos a prueba.

José Mota se lo pasó muy bien en esta experiencia televisiva, pero esta vez no podrá ponerse a prueba tratando de adivinar quién está debajo de las máscaras atendiendo a mínimos detalles de sus pistas y, sobre todo, a su voz. El humorista está triste por tener que tomar esta decisión que le aleja de un programa que le ha devuelto la ilusión y en el que se ha divertido como un niño, pero por imposibilidad de agenda debe decir adiós a esta aventura: “Tengo proyectos de ficción por delante y no se puede estar en todos los sitios. Ha sido para mí un orgullo, me he sentido súper bien tratado por la cadena, por Fremantle, y ha sido un placer”, ha explicado el cómico este martes aprovechando una cita con los medios con motivo de la presentación de la programación especial de TVE de cara a las fiestas navideñas.

Una incompatibilidad de agenda impide que José Mota vuelva a poner en acción su mente de investigador y proponga descabelladas conjeturas sobre qué famoso se esconde detrás de las máscaras. “Lo que pasa es que no puedes estar en todos los sitios a la vez, no tienes tres vidas y tienes que elegir”, reconoce el humorista, que prepara ya el especial navideño para el ente público, además de otros proyectos de ficción que desea sacar adelante al depositar en ellos todas sus ilusiones. ‘Mask Singer’ tendrá que cambiar de nuevo su elenco de estrellas en el jurado, aunque ya hay quien especula en las redes sociales que esto podría suponer que José Mota dé el salto al escenario y decida esconderse tras una máscara para así vivir la experiencia desde el otro lado de la barrera.

José Mota se rinde ante sus compañeros de ‘Mask Singer’

Aprovechando su despedida, José Mota ha querido tener bonitas palabras hacia sus compañeros de ‘Mask Singer’ tras dos ediciones compartiendo risas y nervios: “He compartido con Los Javis, que los adoro, son maravillosos; con Paz Vega, que es estupenda; con Malú, con la que compartí la primera etapa y que también fue extraordinaria; con Arturo Valls y con todo el equipo, momento maravillosos y extraordinarios”. Se apena de no poder estar en la tercera edición del programa que ha revolucionado las redes sociales y es que las pistas son desgranadas en directo en estas plataformas, haciendo la experiencia televisiva aún más animada. Desde aquí disfrutará ahora José Mota el programa, a no ser que haya decidido despistar y meterse dentro de uno de los nuevos espectaculares personajes de ‘Mask Singer 3’, cuya fecha de emisión aún no ha sido confirmada.