El colaborador ha defendido las ideas del juez Calatayud sobre la protección del menor de la que debería gozar Rocío Flores. Y sus palabras han hecho estallar al presentador de ‘Sálvame’.

Tarde cargada de tensión en el plató de ‘Sálvame’. La reciente entrevista de María Teresa Campos en el ‘Deluxe’, con intervención en directo de Rocío Carrasco incluida, era el tema del debate del programa. Los colaboradores daban sus opiniones sobre las palabras de la veterana periodista, quien arremetía duramente contra Rocío Flores y la supuesta paliza que le dio a su madre cuando tenía 15 años. «Cuando la gente habla y piensa que la niña le pegó, pero lo que le dio fueron patadas y patadas hasta que la dejó inconsciente», decía.

Para Kiko Matamoros, el testimonio de la malagueña delante de las cámaras no fue acertado. «Ha sido el pronunciamiento más duro de todos los que he escuchado en un plató, desoyendo los consejos de los que ella llama su hija y y atacando de manera desmesurada a Rocío Flores», sentenciaba. Asimismo, recordaba que el juez de menores Emilio Calatayud ha denunciado recientemente la actuación de Telecinco y de Rocío Carrasco con su documental al desvelar información que no procede dar sobre la joven cuando era menor de edad. «Se ha desvelado toda la información sobre el comportamiento de esa niña cuando era menor y eso se debe quedar en el juzgado de menores», explicaba el juez días atrás.

Los comentarios de Matamoros no le han sentado nada bien a Jorge Javier Vázquez, quien ha estallado al escucharlo. «Hablas dl juez Calatayud. ¡Venga a tomar por saco! Por favor, Kiko, si sigues así, salte a fumar. Un tío que ha acusado a las mujeres que han sido objeto de abusos. ¡Por favor, eh! ¡Vete a fumar, anda!», le recriminaba, instándolo a abandonar el plató.

El enfado de Jorge Javier con Kiko Matamoros: «Te imaginaba más inteligente»

El colaborador, atónito, seguía defendiendo sus argumentos: «Lo que sí sé es que la ley protege a esta muchacha para que no se desempolve su pasado. Eso lo digo yo y el poder judicial. ¿Que la ley no protege a los menores para que no le saquen los antecedentes penales, que no los tiene por otra parte?», matizaba. El presentador no parecía muy dispuesto a prestar atención a su compañero y seguía adelante con su acalorada regañina en directo. «Si me dices que el juez Calatayud es el que va en contra de lo que dice Rocío Carrasco es para decir, tío… No hagas más el ridículo. ¡Te imaginaba mucho más inteligente!».

«Pedro García Aguado no es un referente. No es el máximo referente», añadía el de Badalona. «El máximo referente es la ley de protección del menor», le respondía el madrileño. Visiblemente cabreado, Jorge Javier hacía una petición a Kiko Matamoros: «Repasa la biografía del juez Calatauyd».

«Podemos opinar lo que nos dé la gana. Vuelvo a decir: ¿Crees que esta tía (Rocío Carrasco) sale en la tele sin contra con el consejo de gente que le dice: sal y cuéntalo? ¿Crees que lo hace por su cuenta?», añadía Jorge Javier. «Este tipo de situaciones necesitan su tiempo». Por último, zanjaba: «No me gustan las personas intransigentes».