El colaborador argumentaba que “nunca” ha hecho “un comentario en contra de Rocío Carrasco en los últimos tres años”. Sus palabras han hecho saltar a Jorge Javier Vázquez: “¡La madre que me parió”! Ahora ten también los ‘melones’ de decir que nunca has defendido a Antonio David Flores en ese plató”, le ha recriminado.

«Todo esto me parece muy autocrático»

«¿He defendido a Rocío Flores? Sí, muchísimas veces», se defendía Matamoros. «Estás descalificado para hablar, ni por arriba, ni por abajo», le espetaba el presentador. «¿No puedo hablar de nada?», le respondía el aludido. «Solo de ti», recordaba el catalán.

Por suerte, el rifirrafe terminaba de buen rollo y con bromas entre ellos. Con sorna, Jorge Javier le ha dicho a Matamoros que a partir de ahora a dicho que es un colaborador «desautorizado» para hablar de cualquier cosa que no sea su propia vida. El ex de Makoke se quejaba: «Todo esto me parece muy autocrático». Incluso le insinuaba que se está volviendo un «dictador», como Carlota Corredera. «El enano dictador soy yo, Luego vienen las demás. Tirano Banderas soy yo», puntualizaba Jorge Javier.