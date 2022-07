Jorge Javier Vázquez ha esperado pacientemente para cobrarse su venganza con Sergio Peris-Mencheta, pero ya ha podido quedarse a gusto con el actor. Inesperado enfrentamiento el que se ha vivido en Twitter entre la estrella de Mediaset y el intérprete, que ha sido anunciado como nuevo presentador de un reality para HBO, ‘The Traitors’. Este giro en la carrera profesional del actor ha sido aprovechado por Jorge Javier Vázquez para devolverle el agravio que recibió 7 años atrás, concretamente en marzo de 2015, cuando se despachó a gusto contra el presentador por subirse a los escenarios y recorrer la geografía española con un espectáculo que le convertía en intérprete por derecho propio. Un salto que Sergio Peris-Mencheta entendía como una intromisión laboral.

“Leo, Sergio Peris-Mencheta, que vas a presentar un programa en HBO. Te deseo lo mejor, bienvenido compañero”, decía con ironía Jorge Javier Vázquez, que aprovechaba el mensaje para adjuntarle una noticia de hace siete años en las que el actor criticaba con especial acidez al presentador por llenar los teatros con su primera obra en la que repasaba su propia vida: “Las pésimas políticas de difusión cultural llevadas a cabo por parte de los que nos gobiernan. De aquellos polvos, estos lodos. Acabaremos todo yendo a un teatro a ver una televisión. No dicen que los actores somos putas, pues a prostituirse”, decía Sergio Peris-Mencheta al considerar que el presentador bajaba la calidad de las propuestas culturales con su obra de teatro y denunciaba que esta supuesta precariedad se materializaba con el intrusismo laboral que sufre el gremio.

Ahora, las tornas han cambiado y Jorge Javier Vázquez ha tenido oportunidad de vengarse. Su escueto mensaje parece haber hecho diana en la parcela que más duele a Sergio Peris-Mencheta, que no ha dudado en responder evidenciando su enfado, pues su respuesta venía cargada de nuevos ataques: “Leo que leer. Pero ya que lees, lee bien. Sí, soy el host de ‘Traitors’. Un programa basado en el juego de Mafía o Lobos, al que llevo jugando y llevo dirigiendo desde antes de que tú hicieras televisión, compañero. Te deseo lo mejor con tu enriquecedor programa”, apuntillaba el actor, que no quería recibir una respuesta por parte del presentador y que pudiese echar por tierra el alegato por el cual él si puede ser presentador, pero Jorge Javier Vázquez no puede ser actor. Para evitar la réplica, no dudó en bloquear a su contrincante viral.

Jorge Javier Vázquez ha mostrado que el Sergio Peris-Mencheta le ha bloqueado en Twitter para que todo lo que escriba y publique no pueda leerlo. Un detalle que el presentador se ha tomado a guasa: «Pues he terminado el día con el bloqueo de Sergio Peris-Mencheta. Chico, ¡qué carácter!”, se divertía al exagerar su reacción al verse bloqueado y tras interactuar con algunos usuarios que aplaudían sus mensajes y cómo había sabido vengarse siete años después, ha terminado por poner la puntillita: “Yo también soy host de Supervivientes y Sálvame, de momento…”.