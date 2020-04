Jorge Javier Vázquez ha lanzado una feroz crítica contra la clase política, a los que ha acusado de no estar a la altura de las circunstancias que requiere la pandemia global.

‘Sálvame’ ha emitido en directo la historia de Mariló, una mujer que después de 37 días luchando contra el coronavirus en la UCI del hospital Hospital Virgen del Mar de Madrid recibía el alta médica. Delante de las cámaras del programa, esta afectada se reencontraba con su esposo. «Yo lo he pasado en casa y ella en la UCI. Todos los días me llamaban informándome de lo que pasaba. Me emociono, porque lo he pasado muy mal», relataba el marido. «Agradeceré toda la vida cómo se han portado conmigo. Todos los días me llamaban siempre a la misma hora para contarme su situación y me daban cariño, además».

«Vamos a salir adelante por gente que está más a la altura que la clase política»

La paciente, por su parte, recordaba, entre lágrimas. «Para mí es un honor tenerle. Tengo un ángel de la guarda. Me ha cuidado toda la vida. Es una maravilla. Éste es un hospital donde te sientes en tu propia casa. Es un hospital de referencia, venimos a hacer muchas cosas. Espero que no lo paséis, que nos hagan la vida fácil y que se acabe esto muy pronto. Y que nos dejen salir a la calle». El momento fue tan emotivo que provocó las lágrimas de María Patiño.

Al ver las imágenes del reencuentro, Jorge Javier ha recordado el lamentable papel que, a su juicio, están desarrollando los líderes políticos. «Esta enfermedad y este país va a salir adelante por gente con ellos», decía. «Ni por Sánchez, ni por Casado, ni por Rufián, ni por Abascal ni por absolutamente ninguno de ellos. Vamos a salir adelante por la gente que forma este país, sino por gente que está mucho más a la altura que la clase política de este país».

«No jueguen con los muertos y dejen de echárselos en cara»

«Es una auténtica vergüenza. No se puede ser más poco empático, más calculador y más frío. Estoy hablando de todos los partidos. Es bochornoso y espero que vean estas imágenes y que no nos hagan pasar más vergüenza ni más asco. Que la fuerza de este país es la fuerza que lo forma: los españoles, no la gente que está ocupando el Congreso».

Las palabras del presentador se han producido tras ver los debates del último pleno del Congreso. «Lo tenía que decir. Cada vez que hay plenos se superan en bochorno. Es que te lo estamos diciendo: ¿Por qué seguís? Me gustaría es que dejasen a los muertos en paz, que bastante tienen ya con haber fallecido y sobre todo que respetemos el dolor de los familiares. No jueguen con los muertos y dejen de echárselos en cara. Tengan un poco de decencia», añadía. Kiko Matamoros estaba totalmente de acuerdo con Jorge Javier. «Todo está con la mira puesta en sus intereses», explicaba. Por su parte, María Patiño matizaba: «Sus intereses deberían ser los nuestros».

«La semana pasada me faltaba el ánimo y el optimismo»

El miércoles 22 de abril se han cumplido 100 días de gobierno, y 39 de ellos han tenido lugar en periodo de cuarentena. También en esta fecha se ha aprobado por tercera vez la prórroga del Estado de Alarma: los españoles tendremos que seguir aislados en nuestras casas hasta el próximo 10 de mayo. «La desescalada va a ser lenta y gradual», ha anunciado el Presidente de Gobierno, Pedro Sánchez. Asimismo se ha confirmado que los menores de 14 años podrán salir a la calle de manera controlada y acompañados de un adulto.

Jorge Javier ha admitido que ha tenido, como todos, momentos de bajón. «La semana pasad la pasé mal, me faltaba el ánimo y el optimismo» y que la historia de la que había sido testigo su programa era ejemplar. «Es una lección de vida lo que estamos viendo. Gente como ellos están sacando adelante todo esto».

«Esto va por días. Me quedo con la frase de Carlos Herrera: estamos a la espera de una sola buena noticia», ha reflexionado el de Badalona esta tarde en su entrevista con el periodista deportivo Paco González, con el que ha intercambiado opiniones sobre la cobertura informativa de la crisis sanitaria. «Solo una buena noticia nos daría para mucho».