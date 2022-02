El programa ‘Saber y ganar’, presentado por Jordi Hurtado, celebra su 25 aniversario el próximo jueves 17 de febrero. Casi 6.000 programas que se celebrarán con una gala especial en el prime time de La 2, y que contará con invitados muy especiales. Desde concursantes históricos hasta presentadores de otros formatos como Ion Aramendi, Llum Barrera, Carolina Ferre, Antonio Garrido, Goyo González y Luis Larrodera. Todos ellos se unirán en este formato especial, que también vivirá actuaciones de música en directo.

Con motivo de este aniversario, SEMANA ha acudido a la presentación del formato de Televisión Española, y allí ha tenido una conversación con el conocido presentador Jordi Hurtado, que nos habla de su experiencia al frente del concurso y de otras curiosidades sobre él mismo.

Jordi, ¿cómo estás viviendo este 25 aniversario de ‘Saber y ganar’?

Con una ilusión tremenda. Con una satisfacción enorme. Cuando te dicen que vas a hacer un programa para tres meses y llegas al primer año ya has hecho algo importante. Llegas a cinco años, diez. Pero llegar a 25 años con emisión todos los días del año es todo un récord en el mundo de la televisión.

¿Qué es lo que le das tú al concurso?

Yo disfruto tanto haciendo este trabajo que lo doy todo. Lo que intento es que cada programa sea como aquel primer programa. Quiero que cada programa sea distinto, que sea nuevo.

¿Cómo fueron esos inicios en ‘Saber y ganar’?

Tuvimos que picar mucha piedra. Como en aquel momento no existía Teledeporte, cualquier evento deportivo eliminaba el programa de la parrilla. Era imposible fidelizar a la audiencia. Pero después de cada evento seguíamos, levantando el programa, sin fallar. Y eso se consiguió.

¿Por qué vale la pena presentar este programa?

Por lo que me dicen los espectadores por la calle. Me dicen que cada día llenamos su vida, que cada día a la hora del programa no atienden a nada, no responden WhatsApps, si llaman a la puerta no responden. Esto es maravilloso. Además, que sea generacional. Por aquí ya han pasado madres e hijos. Y que la gente te diga que el programa lo veían con sus abuelos y que se han enganchado. Eso es el mejor piropo.

¿Cuál es el momento que recuerdas con más cariño de estos 25 años?

Todos los aniversarios son especiales. El décimo, por ejemplo, lo recuerdo muy bonito. Fue la presentación de Juanjo Cardenal, que hasta ese momento había sido invisible. Además, en 2012 recibí el Premio Ondas a mejor presentador. Que desde aquí reivindico que ‘Saber y ganar’ merece ese premio y el Premio Nacional de Televisión, que aún no los tienen como programa.

¿Cómo es una grabación de ‘Saber y ganar’?

En una jornada de grabación, cuando son programas diarios, grabamos 5 programas. Mucha gente me para por la calle y me pregunta si grabamos uno o dos, o se piensan que es en directo. Pero grabamos así porque muchos concursantes no pueden dejar su trabajo por tanto tiempo. Hay gente muy buena que tiene continuidad en el programa y que abandona porque no se lo permiten en el trabajo.

El programa lleva 25 años en La 2. ¿Se han recibido ofertas de otras cadenas?

El programa ha tenido ofertas. Si nos hubiesen garantizado dos o tres años, y en caso de cancelación, nos indemnizaran de maravilla, como a los futbolistas… Pero eso nadie te lo ofrece, así que aquí es donde se está mejor.

¿Te ves 25 años presentando ‘Saber y ganar’?

Hombre, yo no me voy a jubilar, pero este año cumplo 65. Cuenta 25 más y tienes la respuesta.

En la gala especial de ‘Saber y ganar’ has hecho algo diferente, fuera de tu habitual concurso. ¿Te ves haciendo otro tipo de formatos?

Sí, porque ahora que veo que como maestro de ceremonias puedo hacerlo bien y me he sentido muy cómodo. Ahora tendrán que ser los directivos de la cadena los que tomen nota.

Siempre se hacen bromas con tu juventud eterna. ¿Cuál es el secreto?

El chocolate negro. Con leche no, ¿eh? Chocolate negro del 85 o 90 por ciento. Va muy bien para el cutis (risas). No bueno, al final el metabolismo es una suerte. Amigos míos me dicen “asqueroso, que suerte tienes”. Hay que estar muy activo.

¿Y qué es lo que haces para estar activo?

Me gusta ir a la montaña, caminar mucho, que me toque el sol la cara, respirar aire puro…

¿Te ves en algún otro programa, por ejemplo, cantando bajo una máscara?

Para nada, no. Yo me veo aquí, en ‘Saber y ganar’.

Hace unas semanas Jordi Évole desveló en una entrevista que erais familia. ¿Qué relación tenéis?

Siempre ha sido una muy buena relación, muy cordial, con sus padres y con él. Además es uno de los grandes profesionales que felicita a ‘Saber y ganar’ en el especial de los 25 años y me hace mucha ilusión que él esté, destacando precisamente eso, que somos primos, aunque seamos segundos o terceros.

