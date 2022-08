Tal y como ha confirmado Mediaset, Jesús Vázquez tiene un nuevo proyecto entre manos. La cadena de televisión ha vuelto a confiar en él para un dating show, en concreto, para la versión española de ‘The Barchelorette’. ¿El objetivo de este formato de éxito? Buscar pareja a una joven de éxito que triunfa en todas las materias salvo en el amor y será el espacio de televisión el encargado de encontrar a alguien afín para esa persona. Será Jesús Vázquez quien estará al frente y quien, a su vez, ejercerá de maestro de ceremonias, siendo su mejor confesor a medida que avanza el programa.

Este espacio se ha emitido hasta el 38 países y en su mayoría ha sido un éxito, por lo que las altas esferas de Telecinco, canal en el que se emitirá, confían plenamente en que en España también alcance altas audiencias. De momento, lo que se sabe es que se emitirá próximamente y que en él una joven soltera se centrará en encontrar el amor entre varios candidatos a los que irá conociendo poco a poco hasta decantarse por alguno de ellos.

No es la primera vez que Jesús Vázquez coge las riendas de un programa de este estilo. Cabe recordar que ya presentó ‘Mujeres, hombres y viceversa’ y ‘First Dates’ en una de sus versiones, por lo que está más que claro que Jesús Vázquez se maneja como pez en el agua en este tipo de formatos. Es gracioso, empático, buen consejero y rápido…cuatro características que le convierten en el candidato perfecto para presentar un espacio de este estilo.

A esta adaptación se suman otros estrenos y regresos a televisión. Hablamos de ‘La isla de las tentaciones’, que pronto estrenará de nuevo temporada o ‘Pesadilla en el Paraíso’ que muy pronto llega a la pequeña pantalla. Hace algún tiempo Jesús Vázquez confirmó que renovaba con Mediaset, aunque no todos sus proyectos han tenido continuidad. «Feliz de renovar mi contrato y compromiso con Mediaset España. Aquí empecé hace treinta y dos años y aquí he aprendido casi todo lo que sé de este oficio de presentador. Aquí he vivido mis mejores momentos profesionales presentando programas maravillosos, trabajando con los mejores», dijo ilusionado y feliz de renovar con el grupo de comunicación.