Lester y Marta han estado 11 años saliendo juntos, pero ahora, meses después de su ruptura, se han reencontrado otra vez en ‘La Última Tentación’.

‘La Última Tentación’ está removiendo muchos sentimientos entre los protagonistas de la primera edición de este programa. Esto hace que muchas exparejas tengan que revivir ciertos momentos del pasado. Es lo que les ha ocurrido a Lester y Marta. A pesar de que el primero de ellos está felizmente unido a Patry, ahora se ha tenido que encontrar con la canaria.

Lester y Marta se han reencontrado en ‘La última tentación’ y tienen momentos de todo tipo. Como ya demostraron en su edición, ambos se han mostrado con sus diferentes caras. Los hemos visto reír, llorar, tontear e incluso enfadarse. Pero lo que parecía impensable ha ocurrido. Y es que han tenido un acercamiento que no podemos pasar por alto. Tras disfrutar en su villa de una fiesta de lo más animada, ambos han tenido que dormir juntos (obligados por el programa). Esto les ha llevado a tener un acercamiento. Lester estaba apoyado en la ventana llorando cuando Marta le encontró. Se abrazaron y se dieron las gracias. Lester también se disculpó con su exnovia por el daño que le pudo haber hecho y ella aseguró que ya le había perdonado. Se han acercado y han llorado juntos

«¿Por qué lloras», le pregunta Marta a Lester, que le contesta un «gracias, no por el papel, por todo». «En la última tentación puede ser que todos seamos un poco lloricas, porque quieras que no se remueve todo», decía la canaria ante las cámaras del confesionario que tienen para hablar de todo lo que ocurre durante el programa.

«Lo siento por todo lo que te puedo hacer», le dice Lester llorando. Marta, que también ha roto a llorar, le contesta: «Que sepas que yo te he perdonado». Luego ha querido hablar del momento que acababa de vivir con Lester en la habitación que comparten: «Lester y yo hemos acabado llorando en la habitación porque nuestra relación han sido 11 años y, quieras o no, pues nos hemos hecho daño. Yo siempre le echo la culpa a él del daño que me ha hecho, pero supongo que yo también algo le habré hecho».

Han terminado abrazados en la habitación que comparten