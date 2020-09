En el plató de ‘Idol Kids’ ya han saltado las primeras chispas. ¿El motivo? La diferencia de criterio entre ambas cantantes a la hora de evaluar a los concursantes.

La segunda entrega de ‘Idol Kids’ ha revelado poco a poco cómo se desenvuelve Isabel Pantoja en este nuevo reto profesional. Su papel como juez del nuevo ‘talent’ de Telecino empieza a mostrar una faceta hasta ahora no desarrollada por la artista. Ha tenido una vida digna de película, lleva 50 años subiéndose los escenarios y hasta ha luchado por sobrevivir en las duras condiciones de los Cayos Cochinos en ‘Supervivientes 2019’. Sin embargo, nunca la habíamos visto valorando el talento artístico de niños y jóvenes que aspiran a convertirse en estrellas de la música en nuestro país.

Lo cierto es que desempeñar su rol como jurado le está costando un pelín. ¡Porque no es capaz de dar un ‘no’ a ningún candidato! Tras las actuaciones de los pequeños no ha querido pulsar el botón rojo. Empatiza tanto con los chavales que a todos les da su visto bueno. «Sé lo que se pasa», ha explicado en el programa. Entiende perfectamente a qué se enfrentan los chicos que se suben a las tablas. «Ellos ven que hay tres lobos ahí. Quiero que piensen que somos buenas personas y que les damos buenos consejos», ha aclarado. «No se les puede pedir que hagan todo perfecto».

Surgen las diferencias entre Edurne e Isabel Pantoja

Su actitud ha hecho saltar las chispas con Edurne, con quien no comparte su manera de evaluar a los concursantes. Entre ellas ya han surgido notables diferencias. Y algún que otro pique también. Cuando les tocaba dar su opinión sobre Mireia, la ex triunfita señalaba: «Está muy bien la energía, me encanta tu actitud, pero el nivel técnico la canción me ha sacado un poco por esos nervios. Esa energía hay que saber controlarla también». Isabel no estaba de acuerdo con Edurne. «¡Yo me tengo que retirar! ¡Eres una gran artista! Da igual cómo cantes. Cuando levantas al público por algo es, cariño», era la valoración de Isabel Pantoja. «¡Que tiene nueve años! ¡Que tiene nueve años! Vamos a acordarnos de cómo éramos con nueve años nosotros. Que no teníamos nosotros esto, claro», le soltaba a la de Collado Villalba, con retintín. «Yo a ti te veo una gran artista con nueve años».

El pique entre Isabel y Edurne: «¡Me estás dando la tarde!»

A lo largo de la emisión se han producido más ‘desencuentros’ entre ambas. «Me has emocionado porque tienes una voz increíble», «Para mí eres perfecto» o «Me has sobrecogido», son algunas de las palabras con las que Isabel ha aplaudido a los niños. Edurne, en cambio, se mostraba más exigente. Y eso las hacía chocar… «Mira Edurne, me estás dando la tarde, por mi madre», le echaba en cara después de otra actuación.

Ella actúa como artista, como madre, como abuela. Como tonadillera que es, al fin y al cabo, le echa mucha pasión a su trabajo. Pura emoción. De ello ya se han dado perfecta cuenta sus compañeros, Carlos Jean y Edurne. «Ay, Isabel, Isabel que yo dudo de si tiene el botoncito rojo. Mezcla mucho el criterio con la emoción, así que es una persona sensible», ha comentado el productor. Edurne, por su parte, le ha pedido que sea un poco más estricta en sus valoraciones. «¡No te aferres al botón verde!”, le ha cantado la madrileña usando la melodía de su famosa canción «No te aferres», compuesta por Juan Gabriel. Y al entonarla, por cierto, la sevillana no le ha puesto cara de muchos amigos…

Isabel ha tomado conciencia enseguida de cuál es su talón de Aquiles como juez. Pero no parece dispuesta a cambiar. Quiere ser la cara amable del programa. Se derrite con esos niños y, de momento, desea sacarle ‘peros’ a los jóvenes. De eso ya se encarga Edurne… «Somos tres seres distintos aunque nos dediquemos a los mismo…», ha comentado la artista. «Isabel es todo sentimiento. Creo que lo va a tener complicado si debe decir que no a un niño», ha señalado Edurne.