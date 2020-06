Después de tres meses y medio concursando en ‘Supervivientes 2020’, Hugo Sierra ha podido salir del complejo La Cigüeña, donde se ha celebrado la recta final de ‘Supervivientes 2020’ y donde el concursante, junto al resto de sus compañeros, ha guardado la cuarentena obligatoria que deben realizar todos los viajeros procedentes del extranjero que lleguen a nuestro país durante el Estado de Alarma.

El silencio Hugo con la prensa al salir del complejo de ‘Supervivientes 2020’

En sus primeras horas de libertad tras un largo aislamiento en los Cayos Cochinos, el ex de Adara Molinero horas, el uruguayo no se ha mostrado muy por la labor de responder a la prensa gráfica que le esperaba tras salir del exclusivo resort en el que ha permanecido con el resto de finalistas. Con el rostro cubierto por una mascarilla, el cuarto finalista del espacio llegaba al domicilio de unos amigos en Madrid. En breve partirá rumbo a Palma de Mallorca, donde ya se encuentran Adara y el hijo que tienen en común, Martín. La madrileña y el pequeño regresaban en la tarde del martes a la isla, también en el más estricto silencio ante los micrófonos de la prensa. La ganadora de ‘GH VIP’ solo compartía unas breves palabras en su cuenta de Instagram antes de partir rumbo a su casa. «Y si hay que empezar de cero, pues se empieza», publicaba en su perfil de Instagram. A la ex pareja, que parece haber enterrado el hacha de guerra de manera definitiva, aún le queda resolver asuntos relacionados con la custodia de su niño.

Los escasos gestos del finalista al abandonar el resort de ‘SV’

A Hugo no le gustó nada haber quedado en cuarta posición en ‘SV. Quizás por eso aún le cuesta asumir el encuentro con los medios de comunicación. Al salir de La Cigüeña dentro de un taxi se limitó a enviar unos parcos besos desde el interior del vehículo y a hacer un gesto con los pulgares hacia arriba, indicando sin palabras que ‘todo está bien’.

Elena, feliz de reencontrarse con su novio, Pedro

Por su parte, Elena Rodríguez también ha mantenido silencio al regresar a su domicilio en Madrid, donde por fin se ha reencontrado con su pareja, Pedro, del que ha admitido: “¡A mí ya me tiene conquistada!”. Ahora que ha recuperado su vida normal, la madre de Adara solo desea disfrutar de su gente. Especialmente de sus hijos y de su nieto.