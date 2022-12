Gloria Camila Ortega no se calla. La joven ha estallado vía redes sociales durante un tenso enfrentamiento que ha protagonizado Ana María Aldón en directo contra su tía, Mari Carmen Ortega. La hija de José Ortega Cano ha sacado la cara por los suyos. «Mi padre es mayorcito para decidir y hacer por si solo las cosas. Y estáis hundiendo cada fin de semana a una familia que no sabéis ni de la misa a la mitad».

Gloria Camila ha atacado duramente a la que continúa siendo la mujer de su padre. «Os recuerdo que muchas sentadas ahí tampoco les gustaba la televisión y no llevan media hora, llevan media vida». Una frase en clara alusión a Ana María Aldón a quien ha llamado «víctima». Ella ha preferido echar balones fuera y señalar que el comentario no iba referido a ella cuando lo han leído durante la emisión del programa que presenta Emma García. Asimismo ha sido tajante con el espacio vespertino que ocupa el fin de semana de Telecinco. «Mantiene a este tipo de personas porque interesa más tener a una víctima en el plató y la impotencia personificada por teléfono para así mantener y subir la audiencia». Este alegato ha surgido como consecuencia del duro cruce de reproches que Ana María Aldón y su cuñada han protagonizado en directo.

Gloria Camila se defiende

La hija de José Ortega Cano, a través de este demoledor mensaje, ha dejado claro su desacuerdo con lo que se dice en el programa. También con ciertas filtraciones que determinados periodistas realizan sobre la mediática familia. «Sabemos dónde y con quién sí y con quién no hablar y hacer determinadas cosas». Además, ha aprovechado para llamar «mentirosa de la gordas» a Alexia Rivas. Y es que la periodista ha contado que un día fue testigo de cómo Gloria Camila criticaba a Ana María Aldón en compañía de su tía.

«Eres una veleta y que vas al sol que más calienta. Pero lo bueno es que nunca olvidemos de dónde venimos. Por un lado te llevas bien conmigo, fuera de cámaras, hablando de todo, y después públicamente cuando ves que es lo que debes hacer ya vas de carrasquita, anti flores, defensora de todo el mal, opinas mal para que la mayoría del público te aplauda. Y eso es de COBARDES». Concluía que Alexia Rivas no tiene «criterio propio».

El cruce de reproches entre Ana María y su cuñada

«Bastante ha ensuciado el apellido Ortega Cano», este comentario ha provocado el tenso rifirrafe en ‘Fiesta’. Lo ha soltado el periodista Saúl Ortiz quien ha confesado que se lo había dicho la hermana del torero. Mari Carmen Ortega ha llamado de forma inmediata para defenderse. «Yo no me escondo de lo que digo. Me dijeron que entrase en directo y yo dije que suficiente manchado estaba el apellido Ortega Cano. Está hablando un día sí y otro también de la familia. No quiero entrar en polémicas. Siento que mi apellido está tirado por los suelos».

Ana María Aldón se ha mostrado muy indignada. «Yo he contado mi vida. No he ensuciado ningún apellido. Yo lo que hablo detrás, lo hablo aquí delante también. Eso lo quiero dejar claro». La conversación ha ido subiendo de tono y Mari Carmen Ortega ha estallado contra su cuñada: «Tú eres perfecta y mi familia es lo peor. Que nos pongan en la plaza del pueblo y nos peguen unos tiros».