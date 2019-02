La vida acaba de dar un nuevo giro en la casa de GH DÚO después de que María Jesús Ruiz haya decido que Antonio Tejado no le gusta tanto como se pensaba. Tras unos días de mucha pasión, la modelo ha asegurado que el ex de Rosario Mohedano es “un sufrimiento” como pareja. “Que un hombre no sea caballero no lo soporto. Y que esté tan ‘sobradete’ tampoco”, dijo en su visita al confesionario.

Una decisión, la de poner punto final a su relación, que no ha convencido a algunas de sus compañeras de concurso como Irene Rosales o Carolina Sobe, que no han dudado en insinuar que lo que estaba haciendo era “marear a Antonio”, unas palabras han dolido a Ruiz al sentirse criticada. “Si no voy a dormir con él soy una rara, una estirada. Yo puedo estar bailando con una minifalda hasta las ingles y no querer tener sexo. Cuando tengo sexo es porque quiero”, se defendía la modelo.

Nagore Robles defiende a María Jesús Ruiz

Pero no solo se han dividido las opiniones dentro de la casad e Guadalix de la Sierra, en el plató de ‘GH DÚO’ también se han formado dos grupos a favor y en contra de la forma de actuar de María Jesús. Su mayor defensora ha sido Nagore Robles, que este domingo pronunció un alegato feminista a su favor.

“Con respecto a lo de calentar el plato y no comer, yo no caliento el plato de nadie, ni el calzoncillo ni las bragas de nadie, caliento las mías y cuándo me da la gana las vuelvo a enfriar. Y puedo cambiar de opinión las veces que me dé la gana. No lo hago con ninguna finalidad. Y tengo todo el derecho a cambiar de idea”, dijo Nagore.

“Mejor dicho imposible”, la apoyaba Ares Teixidó, que aseguraba que las opiniones de otros colaboradores, como Belén Esteban, le provocaban “rechazo”. “Estáis diciendo que si no vas a tener sexo que no juegues, ¿por qué? Que haga la muchacha lo que quiera y que ponga límite cuando a ella le venga en gana”. Y es que poco antes la de ‘Sálvame’ decía que, a sus 36 años María Jesús ya sabía lo que hacía y que “si la noche de bodas te pones un picardías y un camisón ‘tiqui tiqui’, pues el otro quiere ‘toco toco’. (…) Yo no digo que ella no sea una calienta nada, pero que está provocando una situación…”.

Más contenido .....