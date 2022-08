Fran Rivera ya no se sentará más en la mesa de ‘Espejo Publico’. Según ha sabido SEMANA de fuentes de Atresmedia, la cadena ha decidido prescindir de sus servicios y, tras cuatro años en el programa que presenta Susanna Griso, el torero no se incorporará entre los tertulianos del programa a la mesa de actualidad en la nueva temporada.

El torero no volverá a estar en el plató de ‘Espejo Público’

Era en febrero de 2018 cuando el magacín matinal fichó a Fran Rivera como colaborador del programa, tanto en la mesa de opinión como después en su registro de entrevistador otorgándole una sección propia, en la que el diestro entrevistaba a personajes de la actualidad. Hasta aquí todo bien, a pesar de las muchas polémicas en las que se ha visto envuelto por sus opiniones, en ocasiones, políticamente poco correctas.

Pero ninguna de estas polémicas ha sido la auténtica causa de su marcha de la cadena de San Sebastián de los Reyes. Según cuentan a SEMANA, “desde hace tiempo querían prescindir de él. Consideraban que hacía tiempo que ya no aportaba mucho contenido al programa, pero no todo el mundo estaba de acuerdo. Había cierta oposición de peso a que se prescindiera de él, así que el torero se mantenía en antena… Pero su presencia en el programa de Toñi Moreno a principios de verano ha servido como excusa para tomar una decisión firme”.

Su paso por ‘Déjate querer’ no gustó a Atresmedia

Efectivamente, el torero acudió al programa de Telecinco ‘Déjate querer’ el pasado mes de junio para que le entrevistara su amiga Toñi Moreno. Algo que no gustó nada en Atresmedia. “Su colaboración con Mediaset no gustó nada en las altas esferas y ha sido la gota que ha colmado el vaso”, nos aseguran. Allí, la periodista de Sanlúcar y el diestro hablaron de temas que orbitan en el universo de Fran Rivera, como, por ejemplo, el tema de sus hermanos, Cayetano y Kiko, y las desavenencias entre ellos. Según nos explican, este hecho no fue bien visto por los responsables de la cadena y pidieron que se prescindiera de él para la nueva temporada que ya se inicia.

Cuando hace cuatro años el torero se incorporó al formato matinal de la cadena, Susanna Griso reconoció públicamente que llevaba más de una década intentando fichar a Francisco Rivera para que fuera colaborador del programa. «Me has estado toreando diez años hasta que has aceptado», le dijo, entre risas, al diestro. Él dijo estar muy contento y aseguró que su familia le apoyaba al cien por cien en esta nueva andadura televisiva. Espejo Público anunció a bombo y platillo el fichaje como colaborador del programa y él apostillaba: «Me ha hecho más daño la prensa taurina que la del corazón».