Este miércoles, Telecinco ha emitido la tercera edición de ‘Sálvame Fashion Week’, un evento televisivo dedicado a la moda que ha congregado a un buen número de colaboradores de ‘Sálvame‘. Terelu Campos, Gema López, Miguel Frigenti, Rafa Mora, Víctor Sandoval o Lydia Lozano son algunos de los tertulianos que han paseado palmito en la pasarela de esta gala especial que ha permitido ver a los rostros más queridos del programa haciendo de modelos por un día. Los presentadores Jorge Javier Vázquez y Adela González Acuña, junto a un total 17 colaboradores del programa de Telecinco, -incluidos los actuales participantes de Supervivientes, Kiko Matamoros y Anabel Pantoja, – que han desfilado desde Honduras-, han sido los protagonistas de ocho desfiles diferentes, entre los que destacan las colecciones creadas por Ágatha Ruiz de la Prada, Ana María Aldón y 13 talentos noveles. A continuación te mostramos las mejores imágenes de una noche que ha comenzado con la aparatosa caída en directo de Chelo García Cortés y que nos ha regalado algunas imágenes para el recuerdo.

La encargada de abrir el desfile ha sido María Patiño, que estaba espectacular con los diseños que se ha enfundado: desde un vestido negro con adornos de strass a un colorista vestido de Ágatha Ruiz de la Prada. Lo que no imaginaba la periodista es que durante una de sus apariciones sufriría las consecuencias del directo, ya que se le escapó uno de sus pechos en el desfile en el que lucía el mítico diseño de Versace que llevó Jennifer Lopez en la gala de los Premios Grammy, allá por el año 2000.

Terelu bromea con el vestido de novia de Lady Di que lució en la gala

Tras ella, una radiante Terelu aparecía ante las cámaras con un vestido rojo que le sentaba como un guante. La malagueña sorprendería a la audiencia minutos después luciendo una réplica del traje de novia que llevó Diana de Gales el día de su boda con el Príncipe Carlos de Inglaterra, el 24 de febrero de 1981. «El ramo pesaba cinco kilos», ha revelado la malagueña. Incluso ha llegado a bromear con el aspecto que tenía al enfundarse en el vestido nupcial de la malograda princesa: «El vestido me quedaba ideal, me hacía un tipazo y más alta».

La empresaria y coleccionista de alta costura Carmen Lomana, el diseñador Eduardo Navarrete y la artista Samantha Hudson han sido los encargados de valorar las actuaciones de los colaboradores y los diseñadores sobre la pasarela y han tenido un papel clave, junto al del público de la web de Telecinco, a la hora de elegir al mejor modelo de la edición, que por aplastante mayoría ha sido María Patiño.

Cabe destacar el gran momento que ha vivido Ana María Aldón tras presentar una colección especialmente confeccionada para la ocasión. «¡Estoy feliz!», gritaba emocionada ante Jorge Javier Vázquez. Sentado en un discreto segundo plano, su marido, José Ortega Cano, no se ha perdido el desfile. «Él no me ha visto trabajar, le he contado que estoy estresada pero no ha visto ningún tejido ni ningún diseño ni nada», ha revelado la andaluza.