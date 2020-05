Belén Esteban no va a dejar nunca de sorprendernos. La colaboradora de televisión se encuentra confinada en casa y en sus conexiones con ‘Sálvame’ estamos descubriendo nuevas facetas de la llamada princesa del pueblo. Además, sin ser consciente de ello, nos ha enseñado los rincones de su casa de Paracuellos y nos está dejando un sinfín de momentos que no vamos a poder eliminar de nuestras retinas. En su última intervención en ‘La Última Cena’, hemos podido ver un detalle que ha dejado sin palabras a Jorge Javier Vázquez.

Sentada en la mesa del comedor frente a la cámara, Belén Esteban dejaba entrever un simpático cuadro detrás de ella en la que aparece muy bien acompañada. “¿Detrás de ti hay una foto con Tom Cruise y Penélope Cruz?”, preguntaba el también presentador de ‘Supervivientes’. Ante esto, la colaboradora del programa de Telecinco aseguraba que se trataba de un regalo que le habían hecho hace muchos años y presumía de lo bien acompañada que salía en la instantánea.

Sin embargo, el presentador, que hacía hincapié en el gran tamaño de la foto, le recriminaba a su compañera que tuviera una foto con el actor estadounidense y no con sus compañeros del programa. Ante esto, Belén Esteban se levantaba y le mostraba una pequeña imagen en la que aparecía juntos a los demás colaboradores en lo que parecía ser una fiesta del programa en 2015. No contento con ello, Vázquez le espetaba que era muy pequeña en comparación con la que tenía colgada. «¿Y tú qué sabes si no tengo fotos contigo. Tengo muchas fotos, tengo un mueble que está lleno de fotos. ¿Qué quieres que te diga? Me dieron esa foto así y así la enmarqué. Tiene muchos años… estaba yo en la cadena triste (Antena 3)«, contestaba la de Paracuellos.

‘La última cena’ pierde comensales

El pasado viernes se vivió la noche más tensa de ‘La última cena’, la versión culinaria de ‘Sálvame’ en la que dos colaboradores tienen que hacerle la cena al resto de sus compañeros. El caso Ylenia Carrisi ha vuelto a estar de actualidad y Lydia Lozano ha perdido su paciencia. Prueba de ello, es la acalorada discusión que protagonizó con Mila Ximénez y que provocó que abandonara el programa de La Fábrica de la Tele.

La que fuera concursante de ‘GH VIP 7’ ha acusado a la periodista de «llorar siempre a las 20:15, pero en cuanto entra Piqueras hemos terminado”. Esto se debe a que tan solo unas horas antes, Lydia se había roto al tratar el polígrafo de Mikel Barsa, exrepresentante de Albano, en ‘Sábado Deluxe’. «No puedo más», aseguraba. Lydia, muy indignada, se ha mostrado profundamente enfadada por este reproche:«Así que mis lloros vienen por escaleta». Calificaba su comentario de «sucio» y se mostraba visiblemente molesta con todo este asunto. Ambas se enzarzaban en un duro cruce de acusaciones y gritos.

«Aquí todos soltamos mierda porque estamos cabreados los unos con los otros», le decía Lydia quien había sido muy crítica anteriormente con el plató de Mila. «Se puede criticar pero con un tono más elegante, no comparándolo con un calcetín sucio», indicaba. «Lo que yo haría sería pedir la cuenta e irme a mi casa», afirmaba. Finalmente, Lozano cogía su bolso y con gritos aseguraba que no iba a consentir nada de lo que estaba pasando. “Se tiene que hacer la víctima siempre y la protagonista», decía Mila.